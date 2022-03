La truffa dell’sms in cui è scritto che stanno per disattivare Facebook Business Manager

Vecchi sistemi, nuove modalità, nuovi interessi. Da tempo il fenomeno dello smishing (che non è altro che la prima parte del phishing, perpetrato via sms) è diventato un fattore tristemente presente nella nostra quotidianità. Lo abbiamo visto, di recente, con il tentativo di frode sui “buoni benzina“, ma anche in molte altre occasioni (come accaduto con il Green Pass e la pandemia). Oggi ci troviamo ad affrontare l’sms in cui viene annunciata la disattivazione di Facebook Business Manager. Ovviamente si tratta di una frode e non bisogna mai inserire i propri dati online su link che vengono inviati via sms.

Il messaggio, inviato da un numero italiano (come si evince dal profilo +39) è scritto anche in un italiano scorretto e con alcuni evidenti errori grammaticali. Si tratta di un marchio di fabbrica, come abbiamo già evidenziato in passate circostanze analoghe, per tentativi di phishing online, ma anche di smishing (cioè tentativi di frode e truffa attraverso l’invio di sms): «Non saremo in grado di mantenere attivo “Facebook Business Manager” finche (senza accento, ndr) non avrai verificato il tuo numero».

Ed è lì che compare un link che riporta a un portale con i loghi di tutte le piattaforme di proprietà del gruppo Meta (da Facebook, a Instagram, passando per Messenger, Whatsapp e Oculus) al cui interno è presente un form da compilare con il proprio numero di telefono o il proprio indirizzo mail.

Sms disattivazione Facebook Business manager, è smishing

Come riporta Cybersecurity360.it, cliccando sul link malevolo viene prima richiesto il proprio numero di telefono o indirizzo mail, poi – in un passaggio secondario – si prosegue con l’inserimento della password del proprio profilo Facebook. Alla fine viene chiesto all’utente – vittima di smishing – di inserire addirittura il codice multifattore. Insomma, tutti dati che permetterebbero il furto di identità social. Ovviamente invitiamo chiunque riceva questo sms (da qualsiasi numero, perché il sistema utilizza il classico generatore casuale di fittizie utenze telefoniche) a cestinarlo e ignorarne il contenuto. Mai cliccare sui link e, in caso, fare un’accurata ricerca online per verificare se sia una truffa già denunciata da altri utenti.