Comprendere l’architettura serverless e il serverless computing

Oggi parliamo del serverless computing: cos’è, innanzitutto, come funziona e quali sono le sfide che devono essere affrontate in questo settore, tra vantaggi e svantaggi per gli sviluppatori.

Che cos’è il serverless computing?

Il serverless computing è un modello di sviluppo e di esecuzione di applicazioni cloud in cui il provider di servizi cloud si occupa di fornire l’infrastruttura di elaborazione necessaria per eseguire il codice. In altre parole, il serverless computing consente agli sviluppatori di creare applicazioni senza dover gestire server o infrastrutture backend. Il provider di servizi cloud si occupa di tutti gli aspetti dell’infrastruttura di elaborazione, come la scalabilità, la disponibilità e la sicurezza.

Gli sviluppatori non devono preoccuparsi di gestire o configurare server fisici o virtuali. Il cloud provider si occupa della gestione dell’infrastruttura e delle risorse necessarie. Le applicazioni serverless scalano automaticamente in base al numero di richieste ricevute. Se c’è un picco di traffico, il sistema aumenta le risorse per gestirlo, senza intervento manuale. In un modello serverless, si paga solo per le risorse effettivamente utilizzate, come il tempo di esecuzione del codice o la quantità di dati elaborati. Non ci sono costi fissi per risorse non utilizzate. Le applicazioni serverless sono spesso basate su eventi. Ad esempio, un’applicazione può essere progettata per rispondere a eventi come richieste HTTP, cambiamenti in un database, upload di file su un bucket di storage, o altre azioni. Il provider di cloud gestisce la disponibilità, la distribuzione delle risorse, la sicurezza, e gli aggiornamenti. Questo elimina la necessità per gli sviluppatori di preoccuparsi della manutenzione dell’infrastruttura.

Tra le principali piattaforme serverless possiamo annoverare AWS Lambda, Google Cloud Functions, Azure Functions. Ovviamente si tratta di tre prodotti sviluppati dalle tre principali Big Tech di questo settore, ovvero Amazon, Google e Microsoft.

Come funziona?

Il serverless computing funziona fornendo una piattaforma di elaborazione in cui gli sviluppatori possono caricare il proprio codice. Il provider di servizi cloud si occupa dell’esecuzione del codice e della gestione dell’infrastruttura di elaborazione. Il serverless computing utilizza una modalità di pagamento a consumo, in cui gli sviluppatori pagano solo per l’elaborazione effettiva del codice, anziché per l’infrastruttura sottostante. In questo modo, i professionisti possono risparmiare denaro e concentrarsi sulla scrittura del codice applicativo.

Il serverless computing offre numerosi vantaggi rispetto ai tradizionali metodi di sviluppo di applicazioni. Innanzitutto, consente agli sviluppatori di concentrarsi sulla scrittura del miglior codice applicativo front-end e della logica aziendale, migliorando la produttività e la qualità del prodotto finale. Inoltre, questo modello di esecuzione cloud offre una maggiore scalabilità e disponibilità rispetto alle soluzioni tradizionali, consentendo alle applicazioni di gestire un elevato carico di lavoro. Il pagamento a consumo consente agli sviluppatori di risparmiare denaro sui costi dell’infrastruttura di elaborazione, poiché i costi sono legati all’utilizzo effettivo dell’infrastruttura e non alla sua disponibilità. Questo significa che gli sviluppatori possono risparmiare denaro e investire in altre aree della loro applicazione.

Sfide

Nonostante i numerosi vantaggi, il modello di esecuzione cloud in questione presenta anche alcune sfide. Ad esempio, la natura altamente distribuita del serverless computing può complicare la gestione e il monitoraggio delle applicazioni. Inoltre, la sicurezza può essere una preoccupazione, poiché le applicazioni serverless devono essere protette da potenziali attacchi esterni. Infine, il modello di pagamento a consumo può comportare una maggiore complessità nella pianificazione dei costi e nella fatturazione.

Il serverless computing rappresenta il futuro del cloud computing, offrendo numerosi vantaggi rispetto ai tradizionali metodi di sviluppo di applicazioni. Con esso, gli sviluppatori possono concentrarsi sulla scrittura del codice applicativo front-end e della logica aziendale, migliorando la produttività e la qualità del prodotto finale. Tuttavia, è importante tenere a mente le sfide che questa tecnologia presenta, come la gestione e il monitoraggio delle applicazioni, la sicurezza e la pianificazione dei costi.

Per quanto riguarda la gestione e il monitoraggio delle applicazioni, è importante utilizzare strumenti di gestione delle prestazioni e di monitoraggio per individuare eventuali problemi in modo tempestivo e ottimizzare le prestazioni dell’applicazione. Inoltre, la sicurezza delle applicazioni serverless è fondamentale per proteggere i dati sensibili dell’utente e prevenire attacchi esterni.

Gli sviluppatori devono adottare una serie di best practice di sicurezza, come l’utilizzo di crittografia dei dati e l’implementazione di controlli di accesso adeguati. Infine, il modello di pagamento a consumo del serverless computing può comportare una maggiore complessità nella pianificazione dei costi e nella fatturazione. Gli sviluppatori devono tenere in considerazione le varie opzioni di prezzo offerte dai provider di servizi cloud e pianificare attentamente il budget per evitare spese inaspettate.

In conclusione, il serverless computing rappresenta un importante passo avanti per lo sviluppo di applicazioni cloud, offrendo numerosi vantaggi in termini di produttività, scalabilità e disponibilità. Tuttavia, è importante tenere a mente le sfide che questo modello di sviluppo presenta e adottare le best practice appropriate per garantire la sicurezza e il successo dell’applicazione.