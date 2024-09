Come Telegram ha (silenziosamente) modificato le FAQ sulle “segnalazioni”

Quando si arriva a cambiamenti strutturali (non solo per quel che riguarda l’impostazione) vuol dire che prima si era caduti in fallo. Fa riflettere – e non poco – il fatto che tutto ciò sia avvenuto solamente in seguito al fermo e alle accuse mosse al CEO e fondatore, oltre che alla piattaforma. Sta di fatto che, nelle ultime ore, è arrivato – silenziosamente – un importante cambiamento per quel che riguarda le segnalazioni su Telegram. Si parla di chat private (quelle coperte dai livelli più elevati di crittografia, per quel che riguarda questa app di messaggistica istantanea) e di come sia stato cambiato il paradigma.

Per comprendere al meglio cosa è successo, occorre prendere in esame le due versioni delle FAQ. La prima è relativa al periodo precedente al fermo (e alle polemiche) di Pavel Durov in Francia. La seconda, invece, è quella che compare da poche ore sul sito ufficiale della piattaforma/app di messaggistica istantanea. Cambiamenti che sono – almeno in parte – in linea con l’annuncio fatto dal fondatore in merito a una stretta sulla moderazione dei contenuti su Telegram.

Cosa c’era scritto fino a qualche giorno fa

Ma di cosa stiamo parlando? Fino a qualche giorno fa – lo screenshot fa riferimento alla versione della pagina FAQ di Telegram del 1° settembre scorso, archiviata grazie a Internet Archive – mostrava questa risposta alla domanda «Ci sono dei contenuti illegali su Telegram. Come posso eliminarli?».

«Tutte le chat di Telegram e le chat di gruppo sono private tra i partecipanti. Non elaboriamo alcuna richiesta relativa a esse. Ma i set di adesivi , i canali e i bot su Telegram sono disponibili al pubblico. Se trovi set di adesivi o bot su Telegram che ritieni illegali, ti preghiamo di contattarci all’indirizzo abuse@telegram.org. Puoi anche utilizzare i pulsanti “Segnala” direttamente dalle nostre app». Dunque, vi era un esplicito riferimento al fatto che non sarebbe stata elaborata alcuna richiesta di moderazione alle segnalazioni inerenti le chat private.

Segnalazioni su Telegram, i cambiamenti nelle FAQ

Da qualche ora, però, questo principio che sembrava essere ineludibile è stato rimosso e sostituito da una versione che sembra essere molto più in linea con le ultime parole pubbliche di Pavel Durov.

«Tutte le app di Telegram dispongono di pulsanti “Segnala” che ti consentono di segnalare contenuti illegali ai nostri moderatori, in pochi tocchi. Su Telegram per Android, tocca il messaggio e seleziona Segnala dal menu. Su iOS, tieni premuto il messaggio. Su Telegram Desktop, Web o Telegram per macOS, fai clic con il pulsante destro del mouse sul messaggio e seleziona Segnala . Quindi scegli un motivo appropriato. Puoi anche usare il nostro indirizzo email di rimozione automatica abuse@telegram.org. Se stai inviando una richiesta di rimozione via email, assicurati di includere link al contenuto su Telegram che ritieni necessiti dell’attenzione dei nostri moderatori». Dunque, sparisce il riferimento all’impossibilità di prendere in esame le richieste/segnalazioni nelle chat private, puntando tutto sul tasto “segnala”.