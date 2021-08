Figliuolo, le zone di contenimento per non vaccinati e quello screen del Resto del Carlino

C’è uno screen del Resto del Carlino di alcune presunte dichiarazioni del generale Figliuolo che non ha fonte alcuna e non è rintracciabile da nessuna parte. Lo screen Resto del Carlino generale Figliuolo è frutto dell’invenzione di quella fetta no vax della popolazione che continua a premere con assurdi paragoni tra il Green Pass e le norme per il contenimento del virus con il nazismo e le leggi razziali.

Talmente tanto che, solo nella giornata di ieri, lo screen pubblicato e preso per buono senza fare nessun tipo di verifica è stato commentato ben 485 volte e retwittato 533.

Il tenore dei commenti è evidente: «Sembra che nel Veneto siano in costruzione alcuni edifici dove stanno lavorando giorno e notte, anche il sabato e la domenica: vogliono imitare per caso i campi di concentramento nazisti?», per citare uno dei primi, e la discussione continua tra improbabili ipotesi di campi di concentramento per chi non si allinea al regime.

Dello screen Resto del Carlino generale Figliuolo non c’è traccia da nessuna parte

Così come ha fatto Bufale.net, anche noi abbiamo cercato traccia di questo articolo e del virgolettato del generale Figliuolo su Il Resto del Carlino e i suoi canali. L’affermazione, se fosse reale, è veramente forte: «Chi non si vaccina mette a rischio la sua salute e quella delle persone intelligenti. Istituiremo delle zone di contenimento per i non vaccinati per la protezione di tutti gli italiani».

La contrapposizione tra vaccinati e persone intelligenti, ovviamente, scatena la rabbia e le polemiche di chi non vuole vaccinarsi e dal tweet presente nell’articolo è evidente. Nessuno si è dato pena di controllare la veridicità di quanto affermato – anche, banalmente, controllando se altri giornali riportavano la notizia – e questo è il risultato.

Siamo sempre lì: chi non vuole vaccinarsi utilizza escamotage come questo, uno screen artatamente creato per dare credito a qualcosa che non è mai esistito, dando vita così a una discussione basata su ragionamenti inutili perché basati su notizie false. La solita bufala che porta argomenti falsi a sostegno della tesi di chi, evidentemente, dalla sua non ha nulla di concreto per mettere su un dibattito serio e sensato.