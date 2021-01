Nemmeno a Sandra Milo vengono risparmiati i dick pic sui social

Siamo su Instagram, non su un sito di incontri. Questo ha dovuto ricordare Sandra Milo attraverso le sue stories ai follower e a tutti quelli che – troll o meno – le hanno fatto proposte, avances e sono arrivati a inviarle foto del loro membro. Tutte attenzioni che, come la Milo ha sottolineato, non sono richieste e che si addicono più a un sito di incontri. Fermo restando che, anche su un sito di incontri, fotografie e contenuti di un certo tipo devono essere mandati con il consenso di chi li riceve ed è proprio ciò che non è accaduto nel caso di Sandra Milo dick pic.

LEGGI ANCHE >>> Com’è nata la storia di Grease sessista e perché c’entrano i social network

Sandra Milo dick pic sui social: la reazione dell’attrice

Sandra Milo è un’icona di bellezza e bravura in Italia che, oggi, ha ben 87 anni. Non sono molte le persone che, a questa età, si ritrovano su un social come Instagram. La sua avvenenza e le recenti fotografie postate su Instagram – quelle della cover di Flewid – hanno portato la musa di Fellini a ricevere una serie di commenti e messaggi privati più o meno volgari che l’hanno spinta a rispondere pubblicamente e ripostare le sue risposte e ulteriori considerazioni.

Le molestie su internet non risparmiano nessuno

Una donna non può stare tranquilla nemmeno quando ha 87 anni e sui social ci sta in maniera educata, d’altri tempi, probabilmente inconsapevole di quel motto: “Don’t feed the troll”. Così accade che, tra i moltissimi commenti positivi ricevuti per quelle foto, siano arrivati i soliti inquinatori senza volto per dire quattro oscenità e scatenare la polemica. Non solo troll, comunque, perché Sandra Milo ha ricevuto non solo foto di membri maschili non richieste ma anche presentazioni di uomini che sono alla ricerca di relazioni sessuali o romantiche, poco importa, ma che lei ha dimostrato di non gradire ogni singola volta. Molte giovani donne hanno ripostato le storie di Sandra Milo esprimendo solidarietà nei suoi confronti.