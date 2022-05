Come Ryanair sta trollando gli investitori in cryptovalute

Viaggiare in prima classe su un aereo vs viaggiare su Ryanair. Spesso è stato oggetto di meme e di prese in giro via web. Adesso, è stata proprio la compagnia low cost a provare a sfruttare questa dicotomia per cavalcare il tema social del momento, quantomeno su Twitter. Stiamo parlando, ovviamente, del grande periodo di difficoltà che stanno vivendo le cryptovalute, con il crollo del loro valore, il primo così pesante da almeno due anni a questa parte. Se in questo biennio, infatti, la posizione dell’investitore in cryptovaluta (ad esempio, in Bitcoin) aveva dato l’impressione di poter essere abbastanza invidiabile vista la grande crescita di valore che si è registrata, negli ultimi giorni il mercato sembra essere andato pesantemente in controtendenza, con una spiccata tendenza verso il basso. Il panico che ne è seguito e azioni dettate da impulso e inesperienza hanno aggravato la situazione, rendendola – al momento – ancora incerta. Ma, si sa, è la volubilità della cryptovaluta ed è un rischio che va accettato.

Ryanair e cryptovalute, la presa in giro della compagnia

Crypto bros ieri vs. Crypto bros oggi. La prima foto ritrae un ricco giovane in prima classe, sedili splendidi, comodi e larghi. La seconda foto ritrae lo stesso ricco giovane che, tuttavia, sceglie inequivocabilmente le ristrettezze di un volo low cost di Ryanair. Al di là dell’ambigua accoglienza che questo tweet sta avendo nel pubblico dei social network (grandissimo numero di interazioni, ma sentiment non propriamente positivo), occorre spiegare perché, probabilmente, tra le tendenze del momento, Ryanair abbia scelto di cavalcare proprio quella del crollo del valore delle criptovalute.

Sono diverse, infatti, le grandi compagnie aeree che – proprio in questi ultimi giorni – si stanno aprendo al mercato delle cryptovalute, constatando comunque la sua grande diffusione tra gli utenti. Se in passato i possessori di bitcoin, per esempio, erano una nicchia molto ridotta, negli ultimi due anni – in virtù della crescita esponenziale del suo valore – gli investitori sono aumentati, facendo diventare mainstream il mondo delle cryptovalute. Così, ad esempio, Emirates ha previsto di accettare in futuro pagamenti in bitcoin, dopo aver scelto di lanciare gli NFT sul suo sito web. Al momento, le compagnie aeree più importanti che accettano pagamenti in bitcoin sono AirBaltic, LOT Polish Airlines e Peach Aviation.

Insomma, Ryanair ha cercato di fare una battuta simpatica. Ma buona parte dei suoi utenti la valuta come una trovata un po’ da boomer. Esattamente come chi, al momento, non riesce a comprendere che il settore delle cryptovalute – al di là di questi periodi difficili – sembra destinato a essere impiegato in molti aspetti della nostra vita quotidiana del futuro.