La discussione tra Romina Power e la figlia sui vaccini in diretta tv e il commento di Burioni

Romina Power dal salotto domenicale di Mara Venier scatena una nuova discussione sui vaccini, probabilmente in maniera involontaria. Durante la conversazione con la conduttrice veneta nel pomeriggio di Domenica In, la cantante ha parlato del valore della famiglia. In collegamento da Zagabria c’era infatti la figlia Cristel Carrisi, che ha appena dato alla luce la piccola Cassia Ylenia, che porta il nome della sorella scomparsa. E proprio parlando del suo ruolo da nonna, Romina Power ha fatto scendere il gelo in studio.

La discussione tra Romina Power e la figlia sui vaccini in diretta tv

Parlando della gioia di essere nonna, e lanciando frecciatine scherzose alla figlia che non le lascerebbe fare nulla con i nipoti, ad un certo punto Romina Power è inciampata sul tema dei vaccini, anzi, ha fatto un vero e proprio capitombolo. «Si fanno troppi vaccini» ha dichiarato la cantante facendo scendere il gelo in studio. Immediata la risposta della figlia Cristel: «Io penso che bisogna fidarsi del proprio medico» ha risposto chiudendo la discussione, avvenuta in privato probabilmente già molte altre volte.



Il commento di Burioni: «Vaniloquio»

Lo scambio tra madre e figlia in diretta televisiva non è però passato inosservato dai social network, dove le tematiche anti-vax trovano spesso e volentieri grande terreno. Ma tra i vari post di commento, che fossero di supporto all’una o all’altra donna della famiglia Carrisi, è spuntato anche quello del medico Roberto Burioni. «Ci risiamo: tre anni fa Eleonora Brigliadori, indimenticata protagonista del film “Rimini Rimini” con Gigi e Andrea, aveva la possibilità di parlare ai telespettatori RAI, dall’alto della sua competenza immunologica, sulla correlazione tra autismo e vaccini» scrive con tono polemico il medico sulla sua bacheca Facebook condividendo lo screen di un articolo sullo scambio tra le due. «Oggi pomeriggio Romina Power, esperta in virologia e ballo del qua qua, di nuovo su un programma RAI, comunicava che i vaccini sono troppi. Per fortuna che figlia e conduttrice hanno fermato subito il vaniloquio» continua a scrivere nel suo post Roberto Burioni, condannando la «disinformazione».

Ci risiamo: tre anni fa Eleonora Brigliadori, indimenticata protagonista del film “Rimini Rimini” con Gigi e Andrea,… Gepostet von Roberto Burioni, Medico am Sonntag, 15. September 2019

