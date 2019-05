A Roma si riparano i marciapiedi ‘affogando’ gli alberi nell’asfalto

I cittadini romani hanno, oramai, fatto l’abitudine a due problemi diventati quasi atavici: da una parte le condizioni di strade e marciapiedi; dall’altra quella degli alberi che – come raccontano i fatti di cronaca del recente passato – mettono a repentaglio la vita dei passanti che si sono trovati, per loro sfortuna, a camminare o passare con le loro automobili su una via in cui tronchi enormi sono crollati. Due problemi che, per una vicenda differente, si sono trovati uniti nei lavori di manutenzione di una strada del XIII Municipio di Roma e a denunciare la situazione è stata la stessa presidente.

«Le ditte di manutenzione devono rispettare le normative! La ditta che ha eseguito la manutenzione del marciapiede di Via Nostra Signora di Lourdes sarà sanzionata ed i responsabili non la passeranno liscia – scrive Giuseppina Castagnetta sul proprio profilo Facebook -. Ringrazio tutti i cittadini che hanno segnalato e come noi si sono indignati! Interverremo immediatamente per salvare i nostri alberi!».

La manutenzione dei marciapiedi di Roma

Una manutenzione fatta male e contro qualsiasi principio e norma. Dalle immagini condivise dalla presidente del XIII Municipio di Roma, infatti, si vede un albero le cui radici sono state completamente affogate nell’asfalto utilizzato per sistemare la superficie del marciapiede di Via Nostra Signora di Lourdes, nella zona di via della Pineta Sacchetti. Un problema non da poco che va a toccare due aspetti fondamentali. Il primo riguarda la salute stessa degli alberi e del verde romano, da tempo al centro dell’attenzione.

Gli alberi e le radici

Il secondo, invece, riguarda proprio la qualità del lavoro di manutenzione effettuato. Uno dei problemi delle strade di Roma, infatti, è l’asfalto che si rovina, si rompe e ‘salta’ proprio perché le radici degli alberi, continuando a crescere, trovano il, loro sfogo salendo anche in superficie, lesionando la superficie e il manto stradale. Sarebbe bastato lasciare un piccolo lembo di terra, che lì già c’era, affinché quell’albero non fosse annegato nell’asfalto. La ditta che ha eseguito i lavori, però, ha preferito sbrigarsi e coprire tutto.

