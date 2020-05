Sylvester Stallone per tutti si identifica con Rambo, ma soprattutto con Rocky Balboa. Lo storico personaggio a cui ha dedicato sei film e due spin-off con la saga di Creed. Proprio il finale del secondo capitolo in cui fa da mentore al giovane Adonis Creed interpretato da Michael B. Jordan potrebbe aver rappresentato il canto del cigno per Rocky.

Sylvester Stallone ha ammesso durante un Q&A con i fan su Instagram che c’è la possibilità di non rivedere Rocky Balboa nell’atteso terzo capitolo di Creed:

“Credo che nel terzo film sia possibile che non torni. Ma non direi mai di no a un sequel di Rocky perché ho ancora un paio di idee”.

Quindi se Sylvester Stallone chiude la porta ad un ritorno nella saga di Creed non dice ancora addio al personaggio di Rocky Balboa, quello a cui è più legato. La sua carriera di pugile è ormai giunta al termine per i limiti di età, ma sembra che ci possano essere altre avventure dopo il periodo da mentore per il giovane Adonis.

Tutto potrebbe però essere parte di una strategia commerciale, visto che già per Rambo in passato Sylvester Stallone aveva detto basta salvo poi tornare con il recente Last Blood. Ora staremo a vedere se accadrà lo stesso con lo stallone italiano di Philadelphia.