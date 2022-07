La denuncia di Roberto Mancini: «Qualcuno su Instagram si sta spacciando per me»

Da mesi si susseguono segnalazioni di truffe via Instagram, con messaggi inviati in posta privata da utenti (sconosciuti) con richieste di aiuto per recuperare i propri account. Tentativi di frode e furto d’identità declinati in modo differente, in base all’occasione e al personaggio. L’ultimo a denunciare un qualcosa di simile è stato il commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini che ha messo all’erta tutti i suoi follower e amici da un messaggio proveniente da un profilo che porta il suo stesso nome.

Il cittì della Nazionale, infatti, ha deciso di mostrare lo screenshot di un messaggio ricevuto su Instagram da uno dei suoi contatti.

«Ciao Gianluca potresti aiutarmi a recuperare il mio account cortesemente», si legge nel messaggio. A inviarlo è un profilo che ha lo stesso nome (ma non tag-name) del commissario tecnico della Nazionale: mancio_r64 (un profilo con soli due post all’attivo sul social delle fotografie) . E, pur non avendo come foto profilo l’immagine del Roberto Mancini famoso, tutte le caratteristiche fanno pensare proprio all’ex calciatore di Sampdoria e Lazio: perché Mancio è sempre stato il suo soprannome (e diminutivo) e “64” è il suo anno di nascita.

Roberto Mancini e la richiesta del fake su Instagram

Ma non si tratta del vero Roberto Mancini. Il cittì della Nazionale italiana, infatti, ha un profilo certificato (con la spunta blu) e con un altro nome: mrmancini10. E per questo, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni dai suoi contatti, l’allenatore ha deciso di passare all’azione invitando chiunque riceva quel messaggio a non rispondere e non cadere nel tranello: «A tutti i miei amici. Se vi arriva qualcosa del genere sappiate che non sono io. È un truffatore che ogni tanto ci prova. Non rispondete. Grazie».

(Foto IPP/Imagosport)