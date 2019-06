La bufala della Boschi che aprirà un ristorante a Roma

La notizia avrebbe avuto un mix di sfumature, che sarebbero andate dal disimpegno dalla politica fino al socialismo gaudente (quello dell’omonima e fortunata pagina Facebook). Tuttavia, non c’è nulla di vero e a smentirla è stata Maria Elena Boschi, con tanto di messaggio sul social network accompagnato da un suo selfie. Non ci sarà nessun ristorante Boschi a Roma: il lancio di una agenzia Adnkronos aveva messo a soqquadro alcune redazioni, che si erano precipitate a battere la notizia, senza – pare – consultare la fonte principale.

Ristorante Boschi, come si è diffusa la notizia

Che ci ha messo davvero pochissimo a far rientrare l’allarme e a chiudere tutti i rumors su di lei e su un locale che, a quanto pare, non aprirà mai. Non c’è stata mai l’intenzione, da parte dell’ex ministro delle Riforme Costituzionali, nonché sottosegretario alla presidenza del Consiglio, di lanciarsi nel settore della ristorazione. Eppure, la notizia sembrava addirittura circoscritta: era stata individuata la presunta area dove il locale sarebbe sorto (via Santa Maria dell’Anima, una traversa di Piazza Navona che dà su Largo Febo). E qui ci sarebbe stato il riferimento al socialismo gaudente, visto che la zona è nota per ospitare l’Hotel Raphael, quello scelto come residenza romana da Bettino Craxi (memorabile il lancio di monetine che caratterizzò la storia politica dell’allora leader del PSI). L’area ospita diversi locali, punto di incontro di politici e uomini di spettacolo, a pochi passi da Palazzo Madama.

La smentita di MEB sulla notizia del ristorante Boschi

Ma poi, nel tardo pomeriggio, è stata la stessa MEB a mettere a tacere le voci sul Ristorante Boschi:

La smentita diventa un attacco al giornalismo ai tempi dei social media: «Il lancio di una agenzia dice che voglio aprire un ristorante a Roma. Una idiozia assoluta. Ma come le scrivono? Ma chi controlla? Ma dove è finita la professionalità nel giornalismo? Comunque parto per la mia settimana a Strasburgo, al Consiglio d’Europa. Buona domenica». Insomma, pare che la fonte della soffiata sbagliata sia stata ben lontana dal gruppo delle amicizie e dei legami di Maria Elena Boschi. Un modo per confondere ulteriormente le acque nel Partito Democratico.

L’ex ministro, tuttavia, ha voluto tenere il punto. E proprio per avvalorare l’ipotesi che non ci sia nulla di più distante rispetto a un suo addio alla politica per mettersi a capo di una catena di ristorazione, la Boschi ha sottolineato che sarà in partenza per Strasburgo, dove parteciperà alle riunioni per il Consiglio d’Europa. Con buona pace del cocktail e del menù alla carta.

[FOTO dall’account Facebook ufficiale di Maria Elena Boschi]