Ransomware: a gennaio il nostro paese è stato il terzo al mondo per attacchi cyber

Ramsomware e Italia: secondo il rapporto degli esperti di sicurezza di Trend Micro, il nostro paese è uno dei paesi al mondo più colpiti dagli attacchi ransomware: a gennaio 2022, infatti, è stato il terzo per numero di attacchi, con una percentuale del 4,84 sul totale di 785.000. A febbraio la situazione è migliorata di pochissimo. Che l’Italia non sia tanto sicura dal punto di vista della cyber security, già lo sapevamo, e la preoccupazione è sentita anche a livello europeo. Certamente, dobbiamo e possiamo fare di più per tutelare la sicurezza degli utenti online.

Ramsomware Italia: a gennaio è stata la terza nazione più colpita al mondo, mentre a febbraio la settimana