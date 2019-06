Matteo Salvini contro Rai Radio2 per un like alla pornostar Valentina Nappi

Un like che ha scatenato un pandemonio, con tanto di risposta – e accusa – social da parte del ministro dell’Interno. Il profilo Twitter di Rai Radio2, infatti, ha messo il suo cuoricino a un tweet scritto nei giorni scorsi dalla pornostar italiana Valentina Nappi. L’attrice hard si era scagliata, nuovamente, contro Matteo Salvini facendo un doppio riferimento tra cristianità del leader della Lega e il suo essere illibata. Quel like è diventato un caso ancor più grande del post originale, con il segretario del Carroccio che ha denunciato pubblicamente (sempre tramite i social) l’accaduto. Rai Radio2 ha provato a giustificarsi, ma la toppa sembra essere peggio del buco.

Partiamo dall’inizio. Era martedì 18 giugno quando sul profilo Twitter di Valentina Nappi è stato pubblicato un giudizio sferzante sul leader della Lega: «Se Matteo Salvini è cristiano, io sono vergine». La pornostar, che aveva già criticato aspramente il ministro dell’Interno in passato, ha dunque giocato sia sulla sua professione sia sull’ostentazione dei simboli religiosi fatta negli ultimi mesi dal segretario del Carroccio.

Se @matteosalvinimi è cristiano io sono vergine. — Valentina Nappi (@ValeNappi) June 18, 2019

Nappi contro Salvini e quel like «fraudolento»

Tra i 10479 like a quel tweet, però, è comparso anche il cuoricino del profilo ufficiale di Rai Radio2. E da lì il pandemonio con la denuncia social da parte dello stesso Matteo Salvini che ha tirato in ballo il fatto che quel like sia stato messo da un’azienda pubblica, pagata con i soldi dei cittadini. Insomma, secondo il leader della Lega quel like è stato un modo di fare politica (contro di lui) da parte dell’azienda pubblica.

Caspita, contro di me addirittura la contessa Valentina Nappi (celebre artista del porno) con il Like di Rai Radio 2, pagata da tutti gli Italiani.

Avanti col sorriso, bacioni alla Vale e a Radio Rai😘 pic.twitter.com/9CVA1hKQ8o — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 20, 2019

La replica affannata di Rai Radio2

Il tam tam mediatico è diventato sempre più forte dopo l’esternazione social di Matteo Salvini. Il profilo ufficiale di Rai Radio2 ha provato a correre ai ripari, parlando di indagine in corso e di utilizzo fraudolento del loro account Twitter.

Il nostro account Twitter è stato utilizzato in modo fraudolento.

Stiamo effettuando tutte le segnalazioni del caso alle autorità competenti. — Rai Radio2 (@RaiRadio2) June 20, 2019

