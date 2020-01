I Radiohead hanno creato una biblioteca online che contiene anche le tracce più rare

Una vera e propria biblioteca online, con tanto di tessera. È il nuovo progetto avviato dai Radiohead: la band inglese capitanata da Thom Yorke ha creato un archivio online che permette ai fan di tutto il mondo di la discografia completa, incluse anche le tracce più rare e mai messe sulle altre piattaforme di streaming musicale.

Ascoltare tutte, ma proprio tutte, le canzoni dei Radiohead: non su Spotify, né su Apple Music, Deezer etc. La band inglese infatti ha creato un esclusivo archivio online che somiglia più che altro ad una biblioteca virtuale con tanto di tessera personalizzabile. , la . I fan che si iscrivono avranno anche la possibilità di personalizzare la loro tessera, come se si trattasse di una qualsiasi biblioteca. La “Radiohead Public Library” mette a disposizione dei fan di tutto il mondo la discografia completa della band, incluse anche tracce introvabili sulle piattaforme di streaming musicale. Non solo: nella biblioteca virtuale sono disponibili anche video senza pubblicità di diverse esibizioni live, il lato B di diversi album e persino dei gadget del merchandise ufficiale. La scelta di rimodernare il sito ufficiale trasformandolo in un archivio sembra essere piaciuta molto ai fan, che sui social network hanno accolto la notizia con entusiasmo. Del resto, anche il lancio è stato in pieno stile Radiohead. Il sito viene descritto nel tweet come da sempre «poco informativo e imprevedibile». Le cose adesso sono cambiate: «Ora, prevedibilmente, l’abbiamo reso incredibilmente informativo» conclude il post della band.

(Credits immagine di copertina: Instagram radiohead)