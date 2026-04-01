Quando i giornali si fermano. Un silenzio che non fa così tanto rumore

Venerdì 27 marzo sembrava una giornata come tante. Ma i numeri raccontano un’altra storia.

Le giornaliste e i giornalisti italiani si sono fermati: la seconda giornata di sciopero nazionale, indetta dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, per chiedere un contratto collettivo fermo da dieci anni. Un evento raro, che non accadeva da almeno un decennio, e che ha portato molte testate a non aggiornare i siti e a sospendere le edizioni cartacee.

Nel frattempo, gli stipendi dei giornalisti, erosi da un’inflazione che ha tolto il 20% del potere d’acquisto, continuano a perdere terreno.

Il nostro sistema di media monitoring ha registrato un’anomalia evidente: 1.076 articoli indicizzati, il secondo valore più basso mai rilevato da novembre 2025.

Solo il 26 dicembre aveva fatto peggio, giustificato però dal Natale.

Il 27 marzo, invece, c’era lo sciopero.

I dati del blackout informativo registrato dal nostro tool di media monitoring:

-47% di articoli rispetto al giovedì precedente

-46% rispetto ai volumi tipici del venerdì (95° percentile)

Una produzione media per testata crollata del 44%

Il 75% delle redazioni ha tagliato la produzione di oltre il 74%

Trend dimezzati: -45% generati, -35% pubblicati

Non era una giornata lenta: era un settore che si stava fermando.

Ma il dato più preoccupante non è questo.

Accanto ai numeri, emerge un fatto che dovrebbe far suonare un allarme molto più forte del calo di articoli.

Dopo lo sciopero, nessuno ha raccontato lo sciopero.

Analizzando ciò che è stato pubblicato, appare evidente che:

quasi tutti i contenuti sullo sciopero sono stati pubblicati prima o durante la protesta;

si trattava soprattutto di avvisi tecnici (“La redazione di X oggi non aggiornerà il sito”),

oppure di comunicazioni sindacali e spiegazioni sul contratto scaduto.

E dopo?

Silenzio.

Nessuna analisi sulla partecipazione.

Nessuna riflessione sull’impatto reale.

Nessun bilancio.

Nessun approfondimento.

Lo sciopero, semplicemente, è scomparso dal radar mediatico.

Non perché non fosse rilevante, ma perché chi crea notizie, quando sciopera, interrompe anche la narrazione del proprio sciopero.

E quando il giornalismo tace, nessuno parla al suo posto.

Il silenzio non è un effetto collaterale: è la manifestazione dello sciopero

Non è solo la produzione quantitativa a essere crollata.

È la capacità del sistema informativo di raccontare sé stesso che si è spenta.

Lo sciopero non ha prodotto notizie.

E soprattutto, la mancanza di notizie non è stata considerata una notizia.

Un paradosso gravissimo: l’informazione non ha ritenuto rilevante raccontare la propria assenza.

Il punto critico: quanto pesa ancora il giornalismo?

Il silenzio seguito allo sciopero illumina una domanda scomoda: quanto vale oggi una notizia, se perfino la sparizione delle notizie non genera attenzione?

Lo sciopero del 27 marzo ha funzionato, sì.

Ha fermato la produzione.

Ha fermato la narrazione.

E ha rivelato un vuoto ancora più profondo: il giornalismo sta perdendo il suo ruolo centrale nel raccontare il mondo e perfino il suo stesso mondo.

Se la notizia che le notizie non ci sono più non fa notizia, allora abbiamo davanti un problema molto più grande di un contratto scaduto: abbiamo un ecosistema mediatico che non percepisce più sé stesso come essenziale.