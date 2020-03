Pubblico delle grandi occasioni a Propaganda Live in emergenza coronavirus

In tempi di coronavirus bisogna ingegnarsi. Ma la soluzione trovata da Diego Bianchi, in arte Zoro, è decisamente una fra le più originali viste finora. Chiara Ferragni, Sergio Mattarella, Greta Thunberg, Cristiano Ronaldo, Bugo e Morgan, Donald Trump, Maurizio Costanzo, Barack Obama, Liliana Segre, Alfonso Bonafede, la nazionale italiana di calcio campione del mondo nel 1982, Rocky Balboa, Marilyn Monroe. Solo per citarne qualcuno. Tutti seduti uno vicino all’altro. No, non è un tanto improbabile quanto impossibile raduno di ex ed attuali personaggi che hanno fatto (e continuano a fare) la storia, ma semplicemente il ‘pubblico’ di Propaganda Live in emergenza coronavirus.

È questa la ‘trovata’ di Diego Bianchi, in arte Zoro. Per ovviare all’impossibilità di avere persone ‘in carne ed ossa’ nello studio – decisa per l’emergenza coronavirus – il conduttore della trasmissione in onda il venerdì sera su La7 ha deciso di posizionare alcuni cartonati giganti che ritraggono suddetti personaggi sulle sedie che di solito vengono occupate dal pubblico. «Forse l’avrete notato, noi siamo l’unica trasmissione che in questo momento di accortezza, di grande attenzione anche negli studi televisivi, va in onda comunque con il pubblico», ha esordito Zoro. È poi partito un applauso, ovviamente finto, e Bianchi ha scherzato: «Un pubblico particolare, caloroso, che non le manda a dire. Batte le mani più o meno con un criterio. È anche un pubblico che si sovrappone, non segue spesso il corso degli eventi della trasmissione, ma con suoni che da casa si possono riconoscere».

Tra gli ospiti ‘reali’ presenti in studio c’era il direttore del tg di La7 Enrico Mentana, il direttore de L’Espresso Marco Damilano, Memo Remigi, Tosca e Carlotta Sami dell’Unhcr.

[CREDIT PHOTO: SCREENSHOT DALLA PUNTATA DI PROPAGANDA LIVE DEL 6 MARZO 2020]