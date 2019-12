Il presepe in cui Maria dorme che piace tanto a Papa Francesco

View this post on Instagram

EN: They gave me a depiction of a special Nativity scene. It's called "Let's let Mom rest." ES: Me han regalado una estampa de un belén especial, se llama "dejemos descansar a mamá" PT: Deram-me de presente uma imagem de um presépio especial, se chama "deixemos a mãe repousar". IT: Mi hanno regalato un’ immaginetta di un presepe speciale, si chiama “lasciamo riposare mamma”. FR: On m’a fait cadeau d’une image d’une crèche particulière qui s’appelle “laissons reposer maman”. DE: Sie haben mir ein kleines Bild geschenkt von einer speziellen Krippe namens "Lass die Mama ausruhen". PL: Podarowano mi obrazek przedstawiający nadzwyczajny żłóbek, zatytułowany jest „pozwólmy odpocząć mamie”.