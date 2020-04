Il post di lutto di Fiamma Tricolore per l’anniversario della morte di Mussolini

Una rosa nera e due date. Quella del 28 aprile 1945 e quella del 28 aprile 2020. In mezzo, 75 anni e un cambiamento epocale nella storia della politica e delle istituzioni italiane. La pagina Facebook di Movimento Sociale Fiamma Tricolore ha voluto omaggiare in questo modo il 75° anniversario della morte di Benito Mussolini. Il riferimento è abbastanza chiaro, così come il tono luttuoso del messaggio, anche se l’immagine non è accompagnta da nessun tipo di parole.

Post lutto Mussolini, la scelta social di Fiamma Tricolore

Pertanto, nella giornata di oggi, una organizzazione politica ha deciso di omaggiare il ricordo di Benito Mussolini e della sua uccisione per opera dei partigiani: «II MSFT – si legge nella descrizione della pagina Facebook collegata allo storico simbolo della politica italiana – è un’organizzazione politica, ispirata a una concezione spirituale della vita, che ha il fine di garantire la dignità e gli interessi del popolo italiano, nella ininterrotta continuità storica delle sue tradizioni di civiltà e nella prospettiva di una piu’ vasta missione occidentale, Europea, mediterranea. Il msft si propone la realizzazione dello Stato nazionale del lavoro, per il raggiungimento-mediante l’alternativa corporativa- dei più vasti traguardi di giustizia sociale e di elevazione umana, nel rispetto della libertà per tutti, nell’armonia dell’ordine con la libertà».

Fiamma Tricolore è un movimento radicato su tutto il territorio nazionale, con diverse sedi locali e regionali. Un partito che si presenta alle elezioni politiche. Oggi, nel 75° anniversario della morte di Mussolini ha deciso di dedicargli un post, scatenando reazioni che inneggiano al ritorno del Duce e che manifestano nostalgia per la sua visione politica. Dopo i tentativi di stabilire un’altra narrazione sulla Liberazione e sui valori della Resistenza in generale, ecco arrivare da una costola storica dell’estrema destra italiana anche il messaggio di cordoglio per la morte di Mussolini.