Il tweet su Carol Maltesi che è costato Zelig al comico

Nella giornata di ieri, per commentare il tragico fatto di cronaca del riconoscimento del cadavere della giovane di 26 anni – Carol Maltesi, in arte Charlotte Angie – a partire dall’identificazione dei suoi tatuaggi descritti dalle forze dell’ordine, il comico di Zelig Pietro Diomede aveva scritto questo tweet: «che il cadavere della pornostar venga riconosciuto dai tatuaggi e non dal diametro del buco del c**o non gioca a favore della fama della vittima». In tanti, dopo questo tweet, avevano chiesto all’evento di cabaret di prendere dei provvedimenti in seguito a questa battuta.

Pietro Diomede e il provvedimento di Zelig

A quanto pare, il provvedimento richiesto a gran voce sui social network non si è fatto attendere: dall’account Twitter ufficiale del programma, infatti, è arrivata la notizia dell’esclusione del comico dalla serata del 12 aprile a Milano, presso il Teatro di Viale Monza. Una serata che lo stesso comico aveva continuato a promuovere nelle ore immediatamente successive al tweet.

«Abbiamo ricevuto segnalazioni in seguito al tweet di un artista che avrebbe dovuto esibirsi presso lo Zelig il 12 Aprile – si legge sull’account di Zelig, che non ha fatto nomi -. Ci dissociamo completamente da quel Tweet, che disapproviamo nella maniera più assoluta. Di conseguenza, l’artista è stato escluso dalla programmazione Zelig».

Il tweet di Pietro Diomede, che gli è costato l’esclusione da Zelig, resta ancora al suo posto su Twitter, nonostante le numerose segnalazioni da parte degli utenti.

UPDATE alle 17.55 – Nel pomeriggio, dopo ripetute segnalazioni da parte degli utenti, Twitter ha rimosso il tweet su Carol Maltesi pubblicato dal comico Pietro Diomede. Al suo posto, la tradizionale etichetta che il social network utilizza quando vengono violate le regole e gli standard della community.