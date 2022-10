Il login su Paypal diventa più sicuro grazie al sistema Passkey

Del sistema Passkey, che permetterebbe di non dove più utilizzare password alfanumeriche, abbiamo parlato di recente. Con Google che punta a rendere globale il sistema, anche PayPal ha deciso di utilizzare – per la prima volta sui suoi conti – il sistema unico di accesso con codici e biometria in aggiunta ai metodi di accesso senza password già disponibili per entrare nei conti tramite iPhone, iPad e Mac. L’intenzione, mano a mano che le piattaforme vanno ad aggiungere il supporto, è quella di estendere le passkey anche agli altri sistemi. Per il momento le passkey Paypal saranno disponibili solo per i clienti statunitensi e verranno rese disponibili in altri paesi – ancora non è stato chiarito quali – all’inizio del 2023.

Il sistema passkey Paypal che rende più sicuro il login

Il punto – come sottolinea anche The Verge – è quello di rendere più sicuro l’accesso ai conti Paypal dai dispositivi Apple. Questa tipologia di credenziali con codici e biometria dovrebbe andare a sostuire quelle password alfanumeriche difficili da gestire e – ultimamente – troppo semplici da ottenere con i nuovi metodi di hacking. Il punto, infatti, è proprio quello: far sì che il metodo di accesso resista ai tentativi di phishing che prendono di mira i dati delle chiavi di accesso alle varie piattaforme.

L’autenticazione basata su password alfanumeriche diventa, mano a mano che passa il tempo, sempre meno sicura e le passkey andrebbero a impedire la condivisione di una chiave di accesso che – come quando sblocchiamo i nostri telefoni – à strettamente legata al possessore dell’account. Per ora, le passkey vengono supportate da Google, Apple e Microsoft (quindi su tutti i rispettivi sistemi operativi).

Secondo uno studio Verizon citato da The Verge, nel 2017 gli account violati sono stati oltre 2,6 miliardi e nell’81% di questi casi – secondo le stime – si è trattato di furto dati o di un tentativo riuscito di indovinare la password. Tutti gli utenti Paypal che avranno la possibilità di usare il nuovo sistema, quindi, si troveranno davanti all’opzione di creazione di una nuova chiave di accesso dopo aver fatto login. La configurazione verrà autenticata tramite Apple Face ID o Touch ID. A quel punto verrà assegnata una chiave di accesso crittografata end-to-end generata automaticamente che verrà sincronizzata tramite iCloud Keychain.