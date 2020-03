In un momento durissimo a causa dell’emergenza coronavirus per tutti gli italiani Papa Francesco sta dimostrando vicinanza alla popolazione, come ha dimostrato andando a piedi a pregare sul crocifisso di San Marcello a Via del Corso per chiedere al Signore di salvare l’umanità dal coronavirus. I programmi di fede in un momento di smarrimento stanno ottenendo grandi risultati, come dimostrano gli ascolti record del rosario di TV2000 in prima serata. Ora c’è anche una novità, con la Santa Messa in arrivo su Rai 1 tutti i giorni.

Da oggi la messa che Papa Francesco celebra nella cappella di Santa Marta, dove risiede, sarà visibile alle 7 del mattino ogni giorno su Rai 1 in diretta. Non ci sarà alcun commento, soltanto la possibilità di vedere via video il pontefice e, per i credenti, di unirsi a lui in preghiera. Ricordiamo che il Vaticano ha annunciato che le celebrazioni della Santa Pasqua avverranno via streaming, privando così Papa Francesco del tradizionale abbraccio di milioni di fedeli in Piazza San Pietro.

L’età del santo padre infatti sconsiglia la sua esposizione in pubblico, anche se potrebbe esserci anche una sorpresa come per l’angelus quando a fine cerimonia Papa Francesco si è affacciato brevemente per benedire i fedeli. Vedremo se per il 12 di aprile la situazione sarà cambiata in positivo per quanto riguarda l’emergenza coronavirus.