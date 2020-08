La polemica su Pandora che ha scelto di ‘omaggiare’ la Sardegna con una pecora

A tre anni dall’ultima polemica, Pandora torna nel mirino delle critiche. La nota linea di gioielli ha, infatti, messo in vendita alcuni charms per i suoi iconici braccialetti per mostrare vicinanza all’Italia. Si tratta di 12 simboli che dovrebbero incarnare le caratteristiche peculiari (e turistiche) di diverse città e Regioni italiane. Si va dal Colosseo per Roma, ai Gigli per la Toscana e Firenze, fino ad arrivare alla pizza simbolo di Napoli. Ma le polemiche sono sulla scelta simbolica per rappresentare la Sardegna: una pecora.

Una decisione che ha sollevato le classiche – e quasi inevitabili – polemiche sui social network. Nella campagna Pandora Loves Italia, infatti, sono stati messi in vendita 12 charms (alcuni pendenti) con tanto di rappresentazione su una cartina geografica dell’Italia. Ed ecco comparire la pizza a Napoli, una bicicletta a Milano (anche se non se ne capisce la correlazione), la pasta a Bologna, un’onda blu in Puglia per celebrare il mare e una macchinetta fotografica in Sicilia, per immortalare le bellezze di quella terra.

Pandora e la pecora che simboleggia la Sardegna

Poi l’occhio cade sulla Sardegna, su cui compare lo charm di una pecora sorridente. Una scelta che ha portato a notevoli polemiche sui social.

La Sardegna ha: spiagge, natura, nuraghe, abiti ed usanze tipiche bellissime riconosciuti a livello di patrimonio dell’umanità.

Pandora: ma sì una pecora E CODDATEVI https://t.co/hklvdLtqcT — Mari²⁸◟̽◞̽🌷 (@glowiis) August 12, 2020

Vorrei fare una battuta acidella su Napoli=pizza ma non vorrei mai essere io ad iniziare una polemica sulla pizza. Comunque molto carino, lo voglio, anche se potevano fare na cosa figa come Venezia. Per la Sardegna… provo imbarazzo per Pandora. pic.twitter.com/tZB8hKaVxr — Roberta (@HaruhiBlack) August 12, 2020

ovviamente la Sardegna con una pecora wow che innovativi mai visto prima poi non parliamo delle Brands praticamente sempre sfanculate yes go Pandora go give us nothing 😍 https://t.co/Qt89AJRG4u — ʟᴏᴏ⁷ (@Shverlock) August 12, 2020

Questi sono solamente alcuni commenti comparsi su Twitter che fanno capire quali sia l’oggetto delle polemiche e delle contestazioni dopo questa scelta.

La storia della pecora Patti

Andando a scorrere tra gli charms in vendita sul sito ufficiale di Pandora, troviamo questa descrizione: «Diamo il benvenuto a Patti la pecora, la nuova arrivata della nostra famiglia dei Pandora Friends. Patti la pecora ci ricorda che non importa il tuo aspetto, ciò che importa è chi sei. Inoltre, ci aiuta a ricordare di accettare le diversità, di essere unici, di essere se stessi e, ancora più importante, di essere sempre gentili con tutti. In generale, rappresenta l’inclusività e l’accoglienza delle diversità. Il tenero charm, rifinito a mano e realizzato in Argento Sterling 925, è una splendida aggiunta alla collezione Pandora Friends». Nessun riferimento alla Sardegna. Insomma, la domanda resta la stessa: perchè?

