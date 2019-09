Oscar Giannino passa a Radio Capital

Il sabato mattina della radio sarà ancora una volta all’insegna di Oscar Giannino. Il giornalista, fondatore del movimento Fare per fermare il declino, aveva lasciato – questa estate – Radio 24 non senza polemiche per le modalità con cui si è chiuso il suo rapporto di lavoro. Oggi, Giannino comunica, attraverso i suoi seguitissimi canali social, di rientrare nel mondo delle frequenze radiofoniche grazie a Elemedia, la società interna al gruppo Repubblica che è editrice di Radio Capital.

Oscar Giannino va a Radio Capital

Grazie a Elemedia: da lunedì a venerdì prox settimana torno in onda a Radio Capital con @MassimGiannini dalle 8 alle 9, ogni sabato h 8-10 con le Belve, @Phastidio @carloalberto e @recifar. Grazie a tanti di voi per il sostegno. Tenterò di fare mia modesta parte, senza mordacchie — Oscar Giannino (@OGiannino) September 6, 2019

Le modalità di partecipazione ai programmi da parte di Oscar Giannino ricorda molto il format già utilizzato a Radio 24. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, sarà in compagnia del direttore di Radio Capital Massimo Giannini, per un’ora dalle 8 alle 9. Poi, ogni sabato, si ritaglierà quella che è sempre stata la sua striscia preferita anche quando lavorava per l’emittente radiofonica del Sole 24 Ore. Dalle 8 alle 10 sarà in compagnia di altri esperti di economia come Mario Seminerio, Carlo Alberto Cardinale-Maffè e Renato Cifarelli.

Il commento di Oscar Giannino per il suo passaggio a Radio Capital

«Tenterò di fare mia modesta parte, senza mordacchie» – ha detto Oscar Giannino, il cui tweet sta spopolando tra i suoi followers e non solo. La presenza del giornalista a Radio Capital renderà senz’altro più accattivante la discussione politica e sui temi economici. L’addio a Radio 24 era stato amaro e Oscar Giannino non aveva mancato di evidenziare alcune incomprensioni con la direzione, soprattutto per alcuni temi che aveva trattato nel corso delle sue trasmissioni. Giannino è noto per non avere peli sulla lingua e per comunicare le proprie idee in maniera piuttosto diretta. Questa sua caratteristica, ora, sarà messa a disposizione di Radio Capital. Che fa una campagna acquisti davvero importante per la prossima stagione radiofonica.