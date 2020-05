Nicolas Cage reciterà per la prima volta nella sua carriera in una serie tv. L’occasione sarà il nuovo annunciato show ispirato alla storia di Joe Exotic, l’uomo diventato famoso in tutto il mondo grazie alla pazzesca docuserie originale Tiger King rilasciata su Netflix. Secondo quanto riportato da Variety, Nicolas Cage vestirà proprio i panni di Joe Exotic.

Nicolas Cage e la nuova serie tv di cui sarà protagonista

Basato sull’articolo Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild, pubblicato dal Texas Monthly molto prima del documentario di Netflix, la serie parlerà degli sforzi di tenere il suo amato zoo al punto di spingersi fino a perdere la sanità mentale perdendosi nel personaggio che lui stesso ha creato. Ora Joe Exotic sta scontando una pena detentiva di 22 anni per il suo ruolo nel tentato omicidio su commissione della rivale Carole Baskin, proprietaria del Big Cat Rescue di Tampa, in Florida, nonché per l’abuso e lo sfruttamento di animali esotici e selvatici.

Il biopic con protagonista Nicholas Cage sarà una mini serie di otto episodi prodotta da Imagine Television Studios e CBS Television Studios, con il coinvolgimento di Paul Young e lo sceneggiatore Dan Lagana. Anche Ryan Murphy stava lavorando ad un’altra serie su Joe Exotic che sarà comunque slegata da questo progetto, questo per un personaggio diventato improvvisamente un vero cult.