Mark Zuckerberg afferma che gli NFT arriveranno presto su Instagram

NFT su Instagram. Mark Zuckerberg ha annunciato che nel breve termine la sua azienda Meta farà sbarcare gli NFT sulla piattaforma Instagram. Anche se il CEO e fondatore di Meta non ha aggiunto alcunché a questa dichiarazione, che in realtà non pare essere una vera e propria sorpresa, l’integrazione di NFT («token non fungibili»), nell’applicazione che permette la condivisione di fotografie e video, rappresenterebbe un obiettivo molto prossimo una volta risolte alcune problematiche tecniche da parte del team di Instagram.

NFT su Instagram: ecco la novità che Zuckerberg ha previsto per la piattaforma social nel breve termine

«Stiamo lavorando per portare gli NFT su Instagram a breve termine»: così Zuckerberg, intervenendo durante SXSW, un importante festival di tecnologia, film e musica che ogni anno si tiene ad Austin, Texas, annuncia l’arrivo dei token non fungibili sulla piattaforma social. Gli utenti, in questo modo, dovrebbero poter coniare e vendere NFT più rapidamente e semplicemente servendosi solo della piattaforma. Instagram, in questo modo, diventerebbe anche un marketplace di NFT in grado di competere con le più maggiori piattaforme come OpenSea o Binance.

«Non sono pronto ad annunciare esattamente quello che sarà oggi ma, nei prossimi mesi, la possibilità di portare alcuni dei tuoi NFT e, si spera, nel tempo essere in grado di coniare cose in quell’ambiente». Già lo scorso dicembre, in realtà, Adam Mosseri, capo di Instagram, dichiarava, tramite una storia Instagram, che la società stava «esplorando attivamente» gli NFT per rendere accessibile la tecnologia ad una platea più ampia: «penso che sia un posto interessante in cui possiamo giocare e, si spera, anche aiutare i creatori». Inoltre, a gennaio scorso il Financial Times il CEO di Meta aveva rivelato le intenzioni dell’azienda di introdurre gli NFT nel suo portafoglio digitale Novi. Non arriva, dunque, a sorpresa l’annuncio di Zuckerberg in questo senso, poiché tanto quest’ultimo quanto gli altri dirigenti Meta hanno sempre mostrato un forte interesse per l’investimento in NFT. E, ancora, l’introduzione degli NFT sulla piattaforma Instagram rientrerebbe nel più lato disegno del piano del colosso tecnologico, che è iniziato con il cambio del nome da Facebook Inc. a Meta e che abbraccia la progettazione e realizzazione del proprio Metaverso: «spero che l’abbigliamento che il tuo avatar indossa nel Metaverso possa essere coniato come NFT e tu possa portarlo tra luoghi diversi», ha dichiarato tempo fa il CEO di Meta.

Gli NFT, allora, rappresentano un progetto già in lavorazione, se si aggiunge che, inoltre, la scorsa estate, Instagram ha ospitato la «Creator Week», un vertice virtuale accessibile solo su invito che l’azienda stessa ha definito un «evento privato per i creatori di NFT».

Foto IPP/Capital Pictures