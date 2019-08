Netflix annuncia “El Camino”, il film su Breaking Bad: ecco il primo teaser

Circolavano voci molto discordanti sull’esistenza o meno di un progetto cinematografico legato al mondo di Breaking Bad, ma domenica 25 agosto Netflix ha fugato qualsiasi dubbio: il film esiste, uscirà l’11 ottobre e si chiamerà “El Camino”.

Netflix annuncia “El Camino”, il film su Breaking Bad

«Cos’è successo a Jesse Pinkman? » chiede l’account di Netflix Italia sui social network. Se siete fan di Breaking Bad sapete che una risposta non c’è.L’ultima puntata in assoluto aveva infatti lasciato un finale aperto sulle sorti del giovane Jesse, interpretato da Aaron Paul. Beh, a risolvere l’enigma ci ha pensato, molti anni dopo, proprio Netflix: sulla piattaforma di streaming uscirà infatti il film di Breaking Bad, “El Camino”. E non Bisognerà nemmeno aspettare troppo, la data da segnare è l’11 ottobre.

Il primo teaser di “El Camino”, il film su Breaking Bad

Non solo l’anticipazione: Netflix domenica 25 agosto ha rilasciato anche il primo teaser del film. In un minuto vediamo Skinny Pete spiegare a suo modo il quinto emendamento. Si rifiuta di rispondere alla domanda su dove si trovi Jesse Pinkman, in primis xke non lo sa, in secundis perché non ha nessuna intenzione di aiutare la polizia ad acciuffarlo.

