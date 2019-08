Netflix accoglie nella sua scuderia David Benioff e D.B. Weiss, i creatori di Game Of Thrones. I due hanno scelto di abbandonare Hbo dopo una decade, con la quale avevano lavorato alla saga de Il Trono di Spade per firmare un contratto da capogiro del valore di 200 milioni di dollari con Netflix per creare e sviluppare serie e film in esclusiva per la piattaforma.

I creatori di Game of Thrones lasciano Hbo per Netflix

Benioff e Weiss sono cognomi di un certo peso nel mondo di Hollywood: i due showrunner erano tra i più ambiti di Hollywood grazie al successo planetario della serie di Game of Thrones, ed erano già stati ingaggiati dalla Disney per girare una nuova trilogia della saga di Star Wars. A convincere la coppia d’oro del piccolo e grande schermo è stata una offerta difficilmente rifiutabile da parte dell’azienda big dello streaming Fondata da Reed Hastings e Marc Randolph, che già è riuscita a portare tra le sue fila nomi del calibro di Shonda Rhimes (creatrice di Grey’s Anatomy) e Ryan Murphy (creatore di American Horror Story). Con l’ottava stagione del trono di Spade, tra chi l’ha amata e chi l’ha odiata, David Benioff e D.B. Weiss hanno conquistato la medaglia di stagione più seguita e redditizia di tutta la storia di HBO.

(Credits immagine di copertina: © Scott Varley/Los Angeles Daily News via ZUMA Wire)