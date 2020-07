La fake news della Nasa che ha cambiato i segni dello zodiaco inserendo l’Ofiuco

State davvero tempestando di messaggi Paolo Fox per chiedergli se è vero che la Nasa ha cambiato l’oroscopo inserendo un nuovo segno zodiacale, l’Ofiuco, per i nati dal 30 novembre al 18 dicembre? Ecco, riavvolgete il nastro e date retta ai veri signori dello spazio. La National Aeronautics and Space Administration, responsabile del programma spaziale degli Stati Uniti, ha immediatamente smentito quella che definisce una ‘storia che riemerge ogni tot anni’.

👀 We see your comments about a zodiac story that re-emerges every few years. No, we did not change the zodiac.

When the Babylonians invented the constellations 3,000 years ago, they chose to leave out a 13th sign. So, we did the math: https://t.co/DQOs5VSjT7 pic.twitter.com/WlblguobGT

— NASA (@NASA) July 17, 2020