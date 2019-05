Nadia Toffa salta l’ultima puntata de Le Iene: «Ha iniziato una cura molto stancante»

Conduzione tutta al maschile quella dell’ultima puntata de Le Iene, andata in onda domenica 12 maggio su Italia 1. Nadia Toffa, infatti, non ha partecipato alla diretta della trasmissione. Il motivo è stato spiegato dagli stessi colleghi della conduttrice del format televisivo. Filippo Roma, Matteo Viviani e Giulio Golia, infatti, hanno voluto salutare Nadia Toffa che – affermano – li stava seguendo da casa.

Nadia Toffa non ha partecipato a Le Iene: ecco perché

«Stasera siamo solo noi tre maschietti – hanno iniziato così la puntata i ragazzi de Le Iene -. Nadia Toffa sta facendo una cura dura ed è sacrificata, è una cosa faticosa. Lei ha preferito riposarsi e stare a casa. Se lo dice lei che è stanca, ci potete credere. Ci ha assicurato di seguirci da casa questa sera. Inoltre ci terrà aggiornata sui suoi profili social questa estate, su come proseguirà la sua battaglia. La conosciamo molto bene la nostra terminator bionda di 50 chili. Lei è forte! Guardaci Nadia, guarda quanto siamo brutti stasera senza di te! Il calore nostro e del pubblico le arriva e le farà bene. Noi le mandiamo un grandissimo abbraccio. Forza Nadia, daje!».

Lo stesso messaggio era stato diffuso giù sugli account social de Le Iene:

Stasera la nostra Nadia Toffa non sarà con noi in studio ma seguirà #leiene da casa. Ha iniziato una cura molto stancante e ha deciso di conservare le energie. Però ha promesso che ci terrà aggiornati sulla sua battaglia.

L’abbracciamo e gridiamo fortissimo “Forza Nadia”!!! pic.twitter.com/msKpRcb6wa — Le Iene (@redazioneiene) May 12, 2019

Le attuali condizioni di salute di Nadia Toffa

Nadia Toffa, dopo il malore accusato lo scorso anno mentre stava portando a termine un servizio per Le Iene, ha scoperto di soffrire di una grave malattia. Per questo motivo, sta portando a termine le cure che vengono puntualmente documentate sui social network. Evidentemente, l’ultimo ciclo fatto non è stato particolarmente leggero e ciò ha impedito alla conduttrice di partecipare alla trasmissione. Nadia Toffa non si era mai risparmiata fino a questo momento, continuando a lavorare nonostante i gravi problemi di salute.

[FOTO dalla pagina Facebook di Nadia Toffa]