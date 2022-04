Elon Musk e i robot “cat girl” del sesso

Il direttore esecutivo della conferenza TED si è recato alla «Gigafactory» di Tesla in Texas per intervistare Elon Musk. L’intervista interessava vari argomenti, tra cui il riscaldamento globale, le interfacce cervello-macchina e i robot, in particolare i robot sessuali. Elon Musk, ai microfoni di Chris Anderson di TED, parla della cat girl. In realtà, non è la prima volta che il ricchissimo imprenditore parla della sua infatuazione per le ragazze-gatto.

Elon Musk ha dichiarato di aver promesso al Web la cat girl: le ultime dichiarazioni dell’imprenditore

Musk riesce sempre a stupire. Durante una lunga intervista, che tocca vari argomenti – dal riscaldamento globale ai robot -, l’imprenditore ha rivelato, la settimana scorsa, di aver ampliato la propria visione di come potrebbe essere condividere la vita con robot che eseguono ciò che comandiamo. Ad intervistarlo è Chris Anderson di TED, programma di conferenze che spazia tra differenti argomenti di interesse mondiale. La conversazione devia, presto, alle implicazioni sessuali degli androidi umanoidi. Nonostante Musk riveli di avere un lunghissimo programma personale da realizzare, dice di avere ancora molto tempo per sognare ad occhi aperti: «probabilmente è inevitabile», ha dichiarato l’imprenditore, dopo che gli è stato chiesto se i robot potessero mai diventare partner romantici o sessuali. Musk non esclude di poter introdurre nel mondo del Web una ragazza robot: «voglio dire, ho promesso a Internet che avrei fatto delle catgirl», aggiungendo che «potremmo creare una ragazza gatto robot». Elon Musk non smette di far parlare di sé, e gli utenti non tardano a rispondere alla nuova trovata del ricchissimo imprenditore e gli chiedono: «c’è anche una possibilità per un CatBoy Terminator di salvare il mondo da CatGirl Robots?»

Is there also a chance for a CatBoy Terminator to save the world from CatGirl Robots? Like this? pic.twitter.com/T3p3cjTuVS — Hallow (@hallow6161) April 16, 2022

Non è la prima volta che Musk parla di catgirl o, meglio, rivela la sua «infatuazione» per la donne gatto: personaggi femminili umani, frutto dell’immaginazione, dotati di orecchie, code e baffi da gatto, che si trovano spesso in anime e manga. Già nel 2019, l’imprenditore scherzava sul fatto che una prossima funzionalità del software Tesla non solo avrebbe lasciato a bocca aperta i clienti, ma sarebbe stato anche un «passo cruciale verso le ragazze gatto». Tesla starebbe realmente lavorando su un robot umanoide chiamato «Optimus». Ai microfoni di TED Musk ha, quindi, dichiarato: «penso che avremo un prototipo interessante quest’anno», aggiungendo «potremmo avere qualcosa di utile il prossimo anno, ma penso che molto probabilmente entro almeno due anni».

Come al solito, le inventive di Musk non finiranno qui…