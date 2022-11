Milo Manara e il problema del copyright su quelle opere che diventano meme (come nel caso di Elon Musk)

«Vorrei che Elon Musk fosse obbligato a twittare mille volte: non userò mai più i disegni di Milo Manara senza permesso. Non userò mai più i disegni di Milo Manara senza permesso. Non userò mai più…Che ne dite se gli faccio causa, chiedendogli 44Bn di $ di risarcimento? Così potrei ricomprare Twitter e ridarlo in gestione a qualcun altro».

In questa sua battuta di spirito, l’artista pone in chiaro un tema piuttosto evidente che – come tanti tra quelli che si affrontano in rete – viene dato troppo spesso per scontato. I meme possono essere inquadrati come opere derivate. Teoricamente, dunque, chi realizza un meme (per dare origine a un altro prodotto) dovrebbe effettivamente chiedere il permesso all’autore dell’opera primaria per sfruttare quest’ultima. Tutto ciò in teoria. Nella prassi, questo non avviene mai. Fatta eccezione quando si verificano casi così eclatanti, che coinvolgono due personalità estremamente famose.