L’impennata di ricerche su Gerry Scotti per quel meme bufala sul biscotto a Mario Draghi

No, Gerry Scotti non ha insegnato a Mario Draghi come si conta regalandogli un biscotto. La storiella che sta girando sotto forma di meme sui social è l’ennesima bufala sotto questa forma diffusa sul governo che si sta formando in queste settimane. I meme sul nuovo governo si sprecano e uno di quelli che ha maggiormente avuto successo è senz’altro quello creato da una nota pagina satirica e diffuso a partire da lì facendo sì che si alimentasse una leggenda che legherebbe Gerry Scotti al presidente del Consiglio incaricato.

La storia del meme Gerry Scotty Mario Draghi

Come ha segnalato Bufale.net il meme consiste in un’immagine del conduttore con un testo scritto, una storiella che lui stesso racconterebbe. Il ricordo inesistente condiviso da Scotti sarebbe relativo a un Mario Draghi che – da bambino – stava piangendo. Gerry Scotti – che ha 64 anni – avrebbe dato a un biscotto a Mario Draghi bambino – che ha 73 anni – che stava piangendo perché non sapeva contare. In questa storiella il piccolo Draghi avrebbe smesso di piangere e imparato a fare le addizioni grazie al biscotto donato da Gerry Scotti e, nonostante sia palesemente impossibile e inventata, in tanti sembrano averci creduto visto l’impennata di ricerche in merito.

L’impennata di ricerche su Google

Quali sono le query di ricerca Google più in crescita rispetto a #Draghi nell’ultima settimana? “Gerry Scotti”, per via di un meme in cui si inventa che abbia insegnato le addizioni a Draghi, e “Cesare Battisti”, per un altro meme sulla loro somiglianza. W il web!😁 pic.twitter.com/1l9x4sKZL4 — Pietro Raffa (@pietroraffa) February 10, 2021

Come ha segnalato Pietro Raffa su Twitter è bastato questo meme perché la quey di ricerca “gerry scotti” e quella “gerry scotti mario draghi” sono schizzate verso l’alto. Al terzo posto sono aumentare le ricerche per Cesare Battisti frutto di un meme che sottolinea la somiglianza tra l’ex terrorista e scrittore italiano con il presidente del Consiglio incaricato.