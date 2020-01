I Me Contro Te stanno spopolando al cinema con incassi da urlo al box-office e il merito è sicuramente della straordinaria superiorità di Luì e Sofì. Al loro fianco però nel film ci sono diversi attori, tra cui uno dei più importanti è senza dubbio il co-protagonista Michele Savoia nei panni di Pongo. Attore, ballerino e performer cantante in diversi musical ha iniziato quasi per caso a collaborare con i Me contro Te e non avrebbe mai pensato che avrebbero ottenuto un così straordinario successo anche sul grande schermo:

“Non ho battuto io Zalone, ma la produzione lungimirante della Warner insieme ai Me Contro Te. Non conoscevo Luì e Sofì onestamente, perché non ho nessun bambino del loro target in famiglia. Mi sono informato tramite agenzia, ho fatto il provino e sono stato scelto. Con loro si è creato un ottimo clima di collaborazione sul set e ci siamo divertiti tanto insieme. Questo è un bel traguardo”.

Quando gli chiediamo come siano Luì e Sofì fuori dai Me Contro Te spiega:

“Sono come in video. Solari, simpatici e hanno una grande capacità imprenditoriale. Il loro cervello è sempre in modo per questo li stimo. Poi ci siamo davvero divertiti a realizzare Pongo. Essendo in stile cartoon ci ha permesso insieme di tirare fuori una parte di noi che spesso magari non riesce ad emergere”.

Una collaborazione iniziata per il film quella con i Me Contro Te, ma che potrebbe proseguire come spera Michele Savoia:

“So che loro hanno iniziato a scrivere il secondo film, non so se ci sarò ma speriamo di continuare a fare altre cose insieme dato che è nata una bella amicizia”.

Non ci resta che attendere dunque perché ormai il sequel è già stato confermato ufficialmente da Luì e Sofì. I Me Contro Te hanno già incassato più di 7 milioni di euro al cinema e vi aspettano al cinema.