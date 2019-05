Viterbo, la madre di Chiricozzi e la confessione agli amici: «Casapound mi ha rubato il figlio»

Nella giornata di ieri, il Corriere della Sera aveva riportato quella battuta con cui la donna aveva cercato di esorcizzare il dramma familiare del figlio accusato di stupro (perché anche questo lato della vicenda è molto doloroso). Oggi, la Repubblica raccoglie alcune voci a Vallerano sulla madre di Francesco Chiricozzi, il consigliere di Casapound accusato – insieme a un coetaneo – dello stupro di una 36enne a Viterbo, nel pub Old Manners, luogo di ritrovo del movimento della tartaruga in città.

Madre Chiricozzi, la confessione della donna agli amici

La donna si sarebbe sfogata più volte con gli amici di famiglia, dicendosi contraria rispetto alla deriva che il figlio aveva preso. Non era d’accordo con il suo estremismo politico, che lo aveva portato – tra l’altro – a diventare consigliere comunale di Vallerano con circa 70 voti e a rendersi protagonista di altri episodi nei confronti di coetanei che, sui social network, criticavano Mussolini.

Il rapporto tra la famiglia di Chiricozzi e Casapound

Ad alcuni amici di famiglia, addirittura, la donna avrebbe confessato: «Casapound mi ha rubato il figlio». La circostanza è stata confermata da alcuni ragazzi coetanei del giovane Chiricozzi, che riportano la contrarietà della madre e della sua famiglia in generale rispetto a quella militanza politica così estremista. La famiglia, del resto, è molto stimata in paese e non c’è voglia da queste parti di applicarle alcuna etichetta. Ecco perché qualcuno crede ancora alla versione che Francesco Chiricozzi ha fornito agli inquirenti. Secondo il giovane e il suo amico, infatti, la ragazza sarebbe stata consenziente.

I giudici, tuttavia, hanno riportato come le immagini di un video girato nella circostanza incastrerebbe i due esponenti di Casapound. E in comune aspettano ancora le sue dimissioni da consigliere comunale.

FOTO: ANSA/POLIZIA