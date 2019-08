La base del Movimento 5 Stelle da giorni chiede attraverso i social network di tornare a votare su Rousseau, per non dover tornare a votare nelle cabine elettorali. Un richiamo alla democrazia diretta giunto anche da Davide Casaleggio, che avrebbe sollecitato in tal senso Luigi Di Maio. E il leader 5 stelle alla fine lo ha confermato: il voto su Rosseau si farà, ma a consultazioni finite.

Luigi Di Maio vuole il voto su Rousseau, ma dopo le consultazioni e se ci sarà un Conte Bis

Evidentemente c’è qualcosa che non torna nei calcoli temporali fatti da Di Maio. Dopo un lungo tira e molla durato tutto il giorno di martedì 26 agosto, tra appuntamenti cancellati e delegazioni positive, tra ambiziose cariche e nomi spinti, alla fine il tanto sperato accordo con il Partito Democratico non è arrivato. Non ancora almeno. Oggi però saranno i Big della politica italiana a dover incontrare il Capo dello Stato: solo dopo gli elettori iscritti a Rousseau potranno dire la loro. O meglio, se Giuseppe Conte dovesse ottenere il bis, prima del giuramento sottoporrà al volere della rete il suo piano di governo, tra programma e ministri. L’intento è chiaro: proporre alla base un accordo bello e pronto per evitare di non raccogliere consensi. Ma la base non si fa prendere troppo in giro: il sospetto che le ultime votazioni fossero state pilotate, nei risultati o nel modo di porre la domanda, serpeggia da un po’. Ma Di Maio lo scrive chiaramente sul Blog delle Stelle: «Gli iscritti al MoVimento 5 Stelle hanno e avranno sempre l’ultima parola». Ma ci sono troppe voci al momento che dicono cose troppo diverse. Lo stesso post pubblicato la leader politico è complesso, seppur in poche battute. A leggerlo, pare che il Movimento 5 Stelle oggi torni da Mattarella con gli stesis dieci punti del primo giro di consultazioni, senza un nome né un’alleanza. Ma allora, su cosa si dovrà votare su Rousseau?

