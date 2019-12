Ludovica Martino è stata una delle rivelazioni cinematografiche dell’anno nell’apprezzato film “Il Campione” al fianco di Andrea Carpenzano e Stefano Accorsi ed ora la troviamo nel cast di “Liberi Tutti”. La giovane attrice nella serie originale di Rai Play interpreta Chiara, la figlia sedicenne di Giorgio Tirabassi e Anita Caprioli, che vive in un cohouse con la madre e deve affrontare le inevitabili crisi adolescenziali di chi vuole ottenere la propria libertà:

La location di “Liberi Tutti” è il cohouse, una realtà che Ludovica Martino non conosceva e da cui è stata molto affascinata:

“In realtà non conoscevo la realtà del cohouse quando ho fatto il provino, quindi mi sono dovuto documentare su Youtube ma poi ho anche incontrato un ragazzo che a Roma vive in questa realtà. Devo dire che è una realtà stupenda, naturalmente con tutti i pro e i contro del caso. Penso magari al voler uscire la sera e lasci tuo figlio sempre con qualcuno, è una realtà davvero particolare”.

Nella serie c’è anche in primo piano il rapporto padre-figlia, con il genitore che ha molto da farsi perdonare e dovrà compiere un percorso di redenzione:

“Non so se i giovani dopo questa serie guarderanno in modo diverso i genitori, ognuno può prendere quello che vuole. Non amo fare lavori di formazioni, ognuno può prendere lo spunto che vuole da un personaggio e riportarlo nella propria vita. Chiara ha questo rapporto particolare con il padre e fa davvero tanta tenerezza. Lei ha vissuto sempre con la mamma e il fidanzato della mamma, al personaggio di Giorgio Tirabassi questo è stato fatto molto pesare dalla figlia. Per me è stato un onore immenso recitare con lui, Giorgio mi ha fatto davvero da padre in modo dolcissimo. Mi ha coccolata, è stato davvero stupendo lavorare con lui. Si è creata una grande empatia e dal primo giorno sembravamo padre e figlia, questo mi ha aiutato tantissimo”.