Selvaggia Lucarelli sul caso-Zazzaroni: «Non battete ciglio per morti e catastrofi in prima pagina e invece lui è cinico?»

Il caso giornalistico del fine settimana è stato senz’altro quello di Ivan Zazzaroni, il direttore del Corriere dello Sport che, nell’edizione di sabato scorso, aveva anticipato la conferenza di Sinisa Mihajlovic in cui l’allenatore del Bologna aveva raccontato della sua lotta contro la leucemia. Il giornalista aveva scritto di una malattia del tecnico serbo (senza specificarne l’entità) e aveva anticipato la notizia. Per questo motivo è stato sommerso dalle critiche: ma ora Selvaggia Lucarelli difende Zazzaroni.

Lo shitstorm sui social network nei confronti di Zazzaroni era partito subito dopo la frase di Mihajlovic nella famosa conferenza stampa: «Qualcuno ha tradito 20 anni di amicizia per vendere 200 copie in più del giornale». Da lì, gli utenti dei social network sono stati spietati nei confronti del direttore del Corriere dello Sport, che nella giornata di ieri ha anche ammesso in un editoriale che non si comporterebbe più allo stesso modo.

Oggi, però, Selvaggia Lucarelli – collega di giuria di Zazzaroni alla trasmissione Ballando con le Stelle – ha difeso il giornalista, con un tweet molto mirato, come sempre:

Quindi non battete ciglio per le valanghe di video di morti e catastrofi in homepage per fare click e di cronisti col microfono appostati sotto casa di vittime e parenti di vittime o sotto gli ospedali o di aste per avere parenti di assassini ospiti in tv, ma Zazzaroni è cinico. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) July 15, 2019

Ovviamente, il riferimento è al cosiddetto trash giornalismo di alcune trasmissioni e di alcune testate (anche a livello televisivo), che puntano sul sensazionalismo che si genera dando spazio e risalto alla voce delle vittime, ad esempio. Oppure ai processi mediatici che si allestiscono in televisione su spinosi casi giudiziari (Selvaggia Lucarelli ne ha sempre scritto, prendendo spesso le distanze dagli atteggiamenti da gogna mediatica che certe trasmissioni o servizi giornalistici generano).

«Non battete ciglio per le valanghe di video di morti e catastrofi in homepage per fare click e di cronisti col microfono appostati sotto casa di vittime e parenti di vittime o sotto gli ospedali o di aste per avere parenti di assassini ospiti in tv, ma Zazzaroni è cinico» – ha scritto Selvaggia Lucarelli su Twitter. I destinatari del tweet sono tutte quelle persone che, in una maniera o nell’altra, hanno voluto esprimere il proprio parere sulla questione Zazzaroni-Mihajlovic ma che normalmente, nelle pieghe della rete, non hanno quello stesso moto di indignazione quando – in altre circostanze – vengono proposte immagini crude per qualche click in più.

