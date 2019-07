Un cast italiano per una punta di diamante del mondo del fumetto italiano. I Manetti bros hanno annunciato gli interpreti del loro nuovo film, che porteranno sul grande schermo la storia di Diabolik: sono Luca Marinetti, Miriam leone e Valerio Mastandrea.

Luca Marinelli sarà Diabolik per i Manetti Bros

Un cast d’eccezione quello scelto dai Manetti Bros per portare al cinema Diabolik, il Re del Terrore creato dall’immaginazione di Angela Giussani.«Una scelta di cui andiamo orgogliosi» hanno dichiarato i fratelli Antonio e Marco Manetti presentando il cast. «Nello scegliere i protagonisti non ci siamo basati sulla sola somiglianza, ma abbiamo cercato e trovato attori bravi, in grado di comunicare le giuste emozioni» hanno aggiunto. Ed ecco allora che a vestire i panni del ladro mascherato sarà Luca Marinelli «uno degli attori più versatili del nostro cinema, capace di portare sul grande schermo il fascino e la freddezza di Diabolik senza fargli perdere umanità». Al suo fianco Miriam Leone, «un’attrice di carattere, bella e sensuale» che potrà interpretare al meglio Eva Kant, amore del ladro e sua compagna di crimini. L’avversario di Diabolik, l’ispettore Ginko, avrà invece il volto di Valerio Mastandrea «così empatico, in grado di rendere vincitore anche Ginko, l’antagonista da amare». Le riprese del film inizieranno a breve, poiché l’uscita è prevista per il 2020.