Love 101, su Netflix arriva il teen drama dalla Turchia

Netflix si è ormai specializzato nei teen drama e dopo l’ultimo grande successo di Elite ci riprova con Love 101. Il nuovo show turco è disponibile da oggi in catalogo e ha già fatto parlare molto di sé. Sembra avere i classici ingredienti che stanno portando sempre più in alto Netflix nelle classifiche di streaming: la serie mette in scena la complessità del periodo adolescenziale, con tutte le sue turbe, incertezze e fragilità. Love 101 vede come protagonisti attori di prima linea per quanto riguarda la tv turca anche se sconosciuti nel nostro paese: Meric Acemi e Destan Sedolli, gli sceneggiatori, Ahmet Katiksiz, alla regia, mentre nel cast troviamo Pinar Deniz, Kubilay Aka, Mert Yazicioglu e Alina Boz.

La serie ambientata nella Turchia degli anni ’90 ha come protagonisti i ragazzi di un liceo. Il gruppo ha l’obiettivo di far innamorare la loro insegnante e un allenatore di basket della scuola per far si che lei non se ne vada lasciando così la città. Il gruppo composto da quattro disadattati e un’alunna modello si troverà a vivere un avvincente viaggio fatto di amicizia, amore e il coraggio di essere se stessi. La prima stagione della serie è composta da otto episodi, ognuno dei quali ha una durata variabile dai 30 ai 50 minuti. Love 101 riuscirà a ripetere il clamoroso successo delle serie spagnole?

Love 101, il trailer della serie

La serie è disponibile da oggi su Netflix con tutti e 8 gli episodi.