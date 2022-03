Perché se digiti “loser.com” finisci sulla pagina Wikipedia di Vladimir Putin

La prova è alla portata di tutti. Si clicchi sulla barra degli url, si inserisca il dominio loser.com e si noti l’effetto: in meno di un secondo si è reindirizzati alla pagina Wikipedia di Vladimir Putin. Insomma, il titolare del dominio loser.com ha deciso che – in questo periodo – la definizione di loser, perdente, debba essere assegnata al presidente della Federazione Russa che ha scatenato il conflitto in Ucraina. Un altro sintomo di come il mondo stia osservando questa crisi internazionale e di come la fama di Putin sia irrimediabilmente compromessa.

Loser, il dominio che indirizza alla pagina di Vladimir Putin

Ma come è nata questa iniziativa? Non è la prima volta che capita. Il titolare del dominio, Brian Connelly, è uno dei più grandi attivisti online. Il fatto di ritrovarsi proprietario di un dominio così indicativo e così emblematico dal punto di vista del concetto che porta dietro di sé lo ha chiamato a grandi responsabilità.

fun fact: if you type “https://t.co/XgeyLXp8t0” into google, putin pops up pic.twitter.com/oGhKNRVzaW — ziz (@hahazebragobrr) March 5, 2022

Ad esempio, nel 2016, aveva deciso di protestare contro Donald Trump facendo esattamente la stessa cosa che è successa oggi con Putin: reindirizzare gli utenti che stavano cliccando sul suo dominio alla pagina di Wikipedia dell’allora presidente degli Stati Uniti. Tra le vittime illustri di Loser.com c’era stato anche Kanye West, Al Gore, l’ex governatore della Carolina del Sud Jim Hodges e il presidente Barack Obama (insomma, bipartisan: basta poco per finire nella lista dei perdenti).

Al momento, cliccando sul dominio si arriva alla pagina inglese di Wikipedia che descrive la biografia e le azioni di Putin. La trovata, come sempre accade, attira grande interesse da parte di stampa e utenti dei social network che non hanno esitato, nemmeno in questa circostanza, a pubblicizzare l’iniziativa attraverso post e tweet.