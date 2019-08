All’improvviso, Lorenzo Fragola. Su Twitter scrive: «Salvini merda»

Lorenzo Fragola è un cantante che, da qualche tempo, è sparito un po’ dai radar delle hit parade della musica italiana. Nato nel 1995, l’artista italiano ha vinto l’ottava edizione di X Factor e ha successivamente partecipato – come ogni vincitore dei talent che si rispetti – all’edizione del 2015 del Festival di Sanremo, piazzandosi in decima posizione. Oggi ha ingaggiato un vero e proprio botta e risposta a distanza con il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Lorenzo Fragola attacca Salvini sui social network

In generale Lorenzo Fragola è noto per i suoi tormentoni estivi. Qualche anno fa, spopolava la sua ballata romantica #Fuoriceilsole, nel 2017 – invece – ha fatto uscire, insieme ad Arisa e a Takagi&Ketra, l’Esercito del selfie. Quest’anno, tuttavia, il cantante non è entrato nelle classifiche estive. E allora ha provato ad attirare l’attenzione in un altro modo.

Nel pomeriggio del 12 agosto, infatti, si è reso protagonista di un tweet lapidario che l’ha immediatamente portato alla ribalta del dibattito politico attuale, del tutto occupato dalla gestione della crisi di governo e con l’attesa dell’esito della riunione dei capigruppo che dovrebbe calendarizzare la mozione di sfiducia presentata dalla Lega contro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Salvini merda — Lorenzo Fragola (@fragolaofficial) August 12, 2019

Il tweet e la Instagram Stories di Lorenzo Fragola

Due parole: «Salvini merda» e un vero e proprio tormentone su Twitter. Lorenzo Fragola, infatti, ha scatenato una serie davvero impressionante di commenti e di reactions. Anche su Instagram, il cantante si è reso protagonista di una Stories che riprendeva un post di un altro utente del social network. Quest’ultimo si era chiesto: «Ma Salvini merda è il nuovo singolo di Lorenzo Fragola?». La domanda è stata premiata con l’endorsement del cantante che l’ha riproposta alla sua community.

Al momento, non è ancora noto il motivo dello sfogo di Lorenzo Fragola che evidentemente condivide con la maggior parte degli italiani le perplessità per la crisi di governo scatenata dallo stesso Matteo Salvini. Lui, diciamo, ha reagito in maniera piuttosto esplicita.

In ogni caso, Matteo Salvini ha immediatamente risposto: «Non piaccio al signor Fragola? Pazienza. Mi consolerò ascoltando altra musica. P.S. Lorenzo, canta che ti passa». È seguita immediatamente una ulteriore risposta dello stesso Lorenzo Fragola, con un riferimento alle ultime uscite del ministro al Papeete Beach di Milano Marittima e ai 49 milioni della Lega:

«Tu come dj sei forte» ha scritto il cantante e ha lanciato l’hashtag #49milionidisingoli.