Killnet dice che l’Italia «è stata uccisa come un moscerino»

Saranno stati anche attacchi DDoS non particolarmente sofisticati, che hanno fatto breccia nella debolezza di alcune infrastrutture informatiche italiane. Ma i toni degli hacktivisti di Killnet (il gruppo madre rispetto a Legion, che ha rivendicato questa mattina gli attacchi nei confronti di alcune istituzioni come il sito del ministero degli Esteri, il sito dei Beni Culturali, quello dell’Agenzia delle Dogane o del Csm) non sono affatto tranquilli. Anzi, incarnano perfettamente quella violenza bellica a cui ci stiamo lentamente abituando, anche nell’ecosistema mediatico. Nelle sue chat, Killnet sta continuando a minacciare l’Italia. Minacciare e prenderla in giro.

LEGGI ANCHE > L’attacco di oggi di Legion ai siti italiani: tra gli altri, down il portale del ministero degli Esteri

Killnet minaccia l’Italia e annuncia delle novità

Mentre sulla chat di Killnet è comparsa la frase in inglese «L’Italia è stata ammazzata come un moscerino», seguita dall’incitamento in russo «Stiamo arrivando», nel canale Telegram di Legion si è appresa qualche altra informazione in più. Innanzitutto, la rivendicazione appare essere congiunta (Legion e Killnet, ci si firma in calce al messaggio pubblicato nel primo pomeriggio del 20 maggio) e poi si fa anche il nome della “squadra” interna a Legion che, a quanto pare, avrebbe avuto un ruolo importante negli attacchi di oggi. Sappiamo, ad esempio, che gli attacchi ai siti di Senato e ministero della Difesa della scorsa settimana erano stati portati avanti da una squadra chiamata Mirai (che ha il sinistro nome di un malware già ampiamente conosciuto). Adesso, sulla chat di Legion, compare un messaggio firmato dal team Raty (che si definisce essere formato da hacker esperti, mentre altri hactivisti contrapposti a Legion avevano sempre parlato della giovanissima età dei componenti del gruppo): «Li martelleremo – si legge, con un riferimento all’Italia – finché non ammetteranno la loro sconfitta sui media. Ci parlavano costantemente di sciocchezze, spazzatura italiana, dicendo che avevano respinto un attacco inesistente all’Eurovision. La domanda è: dove sono adesso?! Perché l’Italia sta fallendo?».

Il resto sono toni trionfali. Il resto è la firma in calce: Killnet e Legion.