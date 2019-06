Jessica di Un medico in famiglia ha un tumore: le sue risposte social a chi la critica per la chemio

In tanti l’hanno conosciuta nella veste di Jessica, l’infermiera che ha accompagnato quattro stagioni – le prime e storiche – della fiction Rai Un medico in famiglia. Sabrina Paravicini, attrice di cinema, sceneggiati televisivi e teatro, ha comunicato ai suoi followers sui social network di avere un tumore al seno. La scoperta è arrivata nel dicembre 2018, un mese dopo essere venuta a conoscenza della sindrome di Asperger del figlio Nino.

Jessica di Un medico in famiglia lotta contro un tumore

Al momento, la sua battaglia contro il cancro – che si nascondeva dietro a una piccola cisti da 5 millimetri al seno – è stata documentata sui social network, in modo particolare su Instagram. Qui diffonde tutte le notizie sul percorso che sta portando a curarla, attraverso la chemioterapia. Ed è per questo motivo che tanti haters la stanno prendendo di mira.

Le parole contro gli haters della Jessica di Un medico in famiglia

Chi si espone sui social per raccontare le proprie malattie e le cure a cui si sottopone, infatti, è consapevole di dover fronteggiare sempre più spesso i leoni da tastiera, coloro i quali hanno dei dubbi nei confronti della scienza e delle cure tradizionali. L’importante, in questi casi, è dare le risposte giuste, senza mai scadere nella polemica.

Sabrina Paravicini, la Jessica di Un Medico in famiglia, lo ha saputo fare alla perfezione, non cadendo mai nelle provocazioni: «Viviamo insieme da mesi – ha scritto in un recente post su Instagram -, non lo odio, lo combatto come un nemico da rispettare, ma da vincere. Non l’ho mai chiamato ‘mostro’ ‘bestiaccia’, per un po’ io e Nino l’abbiamo chiamato ‘la pallina’, poi gli abbiamo dato il nome giusto, cancro. E ho spiegato a Nino che oggi il cancro è una malattia».

