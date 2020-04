Nasce Immagina, la nuova piattaforma web del Pd per pensare «il tempo della ricostruzione e della rinascita»

Una piattaforma web aperta alle idee e alle suggestioni per ripensare questa nuova fase che l’Italia sta attraversando. È questa la mission di Immagina, uno spazio sul web e sui social network «che si propone di coinvolgere esperti, pensatori, addetti ai lavori, professionisti, cittadini nel processo di ripartenza e ridefinizione di un sistema di valori in linea con il tempo che stiamo vivendo». L’iniziativa è stata lanciata dal team della comunicazione del Partito Democratico e partirà nella giornata di oggi, 29 aprile.

Cos’è Immagina, la nuova piattaforma lanciata dal PD

Il portale utilizzato – immagina.eu – ha terminato il suo countdown alle 10 di questa mattina. Da questo momento in poi, Immagina è online, con i suoi progetti e con le sue suggestioni. «L’Italia che vuole costruire il futuro» – è questo l’intento programmatico messo nero su bianco alla riga uno del post che inaugura il progetto.

Immagina offre uno spazio a tutti coloro che vogliono «condividere proposte e progetti per uscire dall’emergenza, per non lasciare indietro nessuno, per ripartire insieme; pensare a un futuro tutto da scrivere; portare le idee e le persone al centro del dibattito; arginare l’egoismo e il populismo con la forza della nostra visione e delle nostre idee». Mette a disposizione un indirizzo mail per inviare il proprio contributo e cerca di coinvolgere esperti, pensatori, addetti ai lavori, professionisti, cittadini nel processo di ripartenza di un sistema di valori.

Immagina, lo spazio per l’Italia che vuole costruire il futuro

Partendo dallo slogan L’Italia di domani, la piattaforma Immagina non sarà uno strumento di comunicazione tradizionale, ma un elemento innovativo sul quale costruire la rinascita del Paese raccogliendo idee e contributi dall’esterno. «Non abbiamo pensato a un nuovo giornale – ci ha spiegato Marco Furfaro, responsabile della comunicazione del Pd e coordinatore del Forum -, ma a una pagina aperta. Nella giornata di oggi avremo modo di approfondire contributi prodotti, tra gli altri, dal segretario del Pd Nicola Zingaretti, ma anche da Chiara Saraceno, Luca Bottura, Franco Lorenzoni, Costantino della Gherardesca. Si parlerà di politica, società, ambiente e cultura in una sorta di hub che cerca di raccogliere tutti gli spunti per un’idea più ampia di Italia e di Europa».

Sulla piattaforma non saranno presenti soltanto articoli, ma anche video e dirette web: tutti gli strumenti necessari per affrontare le tematiche trattate con gli strumenti più all’avanguardia nella comunicazione online. Ci saranno sezioni dedicate all’economia, all’ambiente, al mondo del lavoro, ma anche uno spazio ‘magazine’ e una sezione dedicata alla lotta alle fake news.

Il coordinamento sarà composto da Alessandro Capelli, consulente di comunicazione e professore di sociologia della comunicazione, Enzo Cursio, giornalista candidato al Premio Nobel per la Pace nel 2018, esperto di disarmo e politiche per lo sviluppo sostenibile, Simona Giunta, scienziata sul cancro e dirigente di progetto presso la Rockefeller University di New York, Valentina Morigi, assessora al bilancio, partecipazione, servizi sociali, casa, politiche giovanili, immigrazione del comune di Ravenna.

«Questo nuovo sito – ha scritto il segretario del Pd Nicola Zingaretti nel suo primo intervento pubblicato – sarà un luogo libero e aperto, con un obiettivo chiaro di cui il Partito Democratico si farà portatore ad ogni livello: nel Governo, nelle tante amministrazioni di cui siamo responsabili in tutta Italia, nella vita delle città, nei quartieri, nel dibattito pubblico. Raccogliamo idee e contributi per riprogettare il Paese e per essere all’altezza delle aspettative di un mondo nuovo, dopo il virus, ben consapevoli che nulla sarà più come prima».