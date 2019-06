Per Stefano Cucchi, piano piano, si ta avvicinando di avere finalmente giustizia. La storia, nascosta e insabbiata, del giovane morto dopo il pestaggio degli agenti mentre era in stato di custodia cautelare ha indignato il paese per anni, e im barazzato al giustizia italiana. Non solo: ha anche commosso tutto il mondo con il filn “Sulla mia pelle” di Netflix, dove il giovane geometra è stato ionterpretato da un magistrale Alessandro Borghi. A gridare la storia di Stefano, fino a farla udire a giornali, persone, giudici e registi, è stata la sorella Ilaria Cucchi, che per nove anni non si è mai arresa. A lei e alla sua storia di donna e sorella Taodue vuole dedicare una serie.

Dopo Stefano, ora Ilaria Cucchi diventerà protagonista: annunciata una fiction su di lei

L’accordo è stato siglato da Ilaria Cucchi e Pietro Valsecchi, con tanto di fotografia da pubblicare sui social a sugellare l’impegno. Una serie destinata al piccolo schermo che racconterà la storia di Stefano attraverso il punto di vista della sorella Ilaria, che nel film Netflix era stata interpretata con grand intensità da Jasmine Trinca. Non si sa chi le presenterà il volto nel progetto di Taodue, ma pare che un titolo provvisorio ci sia già : «Il coraggio di Ilaria».

