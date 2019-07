Fare il social media manager non è semplice: trovare il lancio giusto che sia informativo e accattivante per spingere l’utente a cliccare sul contenuto è frutto di preparazione e un certo intuito. Caratteristiche che evidentemente per un momento sono state assenti nel lancio de Il Mattino della notizia di uno stupro di una massaggiatrice cinese.

La battuta del social media manager de Il Mattino sulla notizia di stupro

Una massaggiatrice cinese infatti è stata picchiata, legata, violentata e derubata da un cliente che si era presentato nella casa della donna per farsi fare un massaggio, come pubblicizzato online. Una storia terribile aggravata ancor di più dal fatto che l’uomo ha reiterato la violenza, recandosi anche una seconda volta dalla donna. Eppure, il lancio su Facebook dell’articolo de Il Mattino che la trattata ha lasciato sbalorditi: «Niente happy end». Una battuta che definire infelice è dir poco, poiché fa riferimento ad un finale “felice”, ovvero la masturbazione che, in una logica popolare, avviene al termine di un massaggio.

La condanna

Immediati i commenti indignanti sulla pagina de Il Mattino, che al momento in cui scriviamo non ha né rimosso il post né modificato la descrizione. Tra chi ha decisamente condannato la “battuta” c’è Selvaggia Lucarelli che su Twitter ha postato uno screen del post con la didascalia «Il social media manager del Mattino trova divertente la battuta su una violenza sessuale». Sullo stesso tono anche il commento di Claudio Michelizza, ideatore del popolare sito Bufale.net, che su Facebook scrive «Complimenti al social media manager del Il Mattino che si crede simpatico con questa description».

(Credits immagine di copertina: Facebook Claudio Michelizza)