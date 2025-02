Quali sono le differenze tra I2P e Tor

I2P (Invisible Internet Project) e Tor (The Onion Router) sono due reti anonime che offrono una maggiore privacy e sicurezza durante la navigazione su internet. Entrambe le reti utilizzano la crittografia e il routing multi-hop per nascondere l’identità degli utenti e proteggere la loro privacy online. Tuttavia, esistono alcune differenze significative tra I2P e Tor che possono influenzare la scelta della rete anonima più adatta alle esigenze di ciascun utente.

Ultimamente sono state fatte delle valutazioni abbastanza importanti a livello di sicurezza sia per la rete I2P, sia per la rete Tor. In modo particolare, quest’ultima è risultata particolarmente esposta e vulnerabile ad attacchi di tipo Dos. In presenza di questi attacchi, tra le altre cose, gli utenti non hanno avuto modo di navigare alla consueta velocità (anche perché l’obiettivo di questo tipo di attacco è proprio quello di creare ostacoli all’accesso di un portale). Per ovviare a questo problema, Tor ha implementato l’effort nella sicurezza informatica. Ma questo episodio – che si è prolungato nel tempo -, insieme ad altri a cui accenneremo, ha comunque posto degli interrogativi sull’effettiva sicurezza nella navigazione attraverso queste reti.

Perché usare I2P invece di Tor

Sia I2P che Tor offrono soluzioni per la navigazione anonima e la protezione della privacy online. I2P è una rete overlay progettata per garantire comunicazioni sicure e anonime tra i suoi utenti. A differenza di Tor, che funziona principalmente come un proxy per la navigazione sul web, I2P è progettata per supportare una vasta gamma di servizi, come il trasferimento di file, la messaggistica istantanea e l’hosting di siti web anonimi chiamati “eepsites”. I2P utilizza un’architettura peer-to-peer decentralizzata e offre maggiore resilienza contro gli attacchi e la censura rispetto a Tor.

I2P tende ad avere latenze più elevate rispetto a Tor, il che può rendere la navigazione web meno reattiva e veloce.

Tor è più noto e ampiamente utilizzato, il che significa che ci sono più risorse disponibili per gli utenti e una maggiore probabilità che il software sia mantenuto e aggiornato. Tuttavia, la maggiore popolarità di Tor può anche renderlo un obiettivo più attraente per gli aggressori.

Recentemente, un ricercatore italiano ha scoperto un bug nella rete Tor che potrebbe rivelare l’indirizzo IP degli utenti in determinate circostanze. Sebbene questo bug sia stato segnalato e sia in corso di risoluzione, il problema ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e l’affidabilità della rete Tor. Di conseguenza, alcuni utenti potrebbero preferire utilizzare I2P come alternativa più sicura e resiliente.

Per iniziare a utilizzare I2P, è necessario scaricare e installare il software I2P sul proprio computer. Una volta completata l’installazione, è possibile accedere al router I2P attraverso un’interfaccia web locale e configurare le impostazioni di rete e proxy. Per navigare su eepsites o utilizzare i servizi I2P, è necessario configurare il proprio browser o applicazione per utilizzare il proxy I2P. Le istruzioni dettagliate per la configurazione di I2P sono disponibili su vari siti web, come Astropatrol2450dc.it e WizBlog.

L’uso delle VPN in combinazione con I2P e Tor

Un altro argomento importante nella protezione della privacy e della sicurezza online è l’utilizzo di una VPN (Virtual Private Network). Le VPN creano un tunnel crittografato tra il dispositivo dell’utente e un server VPN, mascherando l’indirizzo IP e proteggendo i dati in transito da intercettazioni e monitoraggio. Quando si combinano le funzionalità di una VPN con I2P o Tor, gli utenti possono beneficiare di un ulteriore livello di protezione e anonimato.

Le VPN possono essere utilizzate sia prima, sia dopo la connessione a I2P o Tor. Utilizzare una VPN prima di connettersi a una delle reti anonime può aiutare a nascondere il fatto che si sta utilizzando I2P o Tor dai fornitori di servizi Internet (ISP) e da eventuali osservatori locali. D’altra parte, l’utilizzo di una VPN dopo la connessione a I2P o Tor può fornire un ulteriore livello di protezione, specialmente se si accede a risorse non crittografate o non protette.

Tuttavia, è importante notare che l’utilizzo di una VPN non è una soluzione completa per la privacy e la sicurezza online. Le VPN stesse possono essere soggette a intercettazioni e attacchi, e la qualità della loro protezione dipende in gran parte dalla reputazione e dalle pratiche del fornitore di servizi VPN. Inoltre, l’utilizzo di una VPN in combinazione con I2P o Tor potrebbe influire negativamente sulla velocità e sulla latenza della connessione, rendendo la navigazione web meno reattiva.