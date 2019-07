Se le porte di Huawei con il mercato statunitense sembrano chiudersi, quelle con l’Italia promettono di spalancarsi. Il Ceo di Huawei in Italia Thomas Miao ha infatti annunciato un progetto di investimenti nel nostro paese pari a 3,1 miliardi di dollari in tre anni, che corrispondono a circa 2,75 miliardi di euro. «Sono molto ottimista» ha dichiarato presentando il piano ai giornalisti.

Huawei investirà in Italia 3,1 miliardi: «Creeremo più di 1000 posti di lavoro»

L’annuncio è stato dato in occasione dell’incontro con la stampa per la sponsorizzazione della mostra “Leonardo mai visto” al Castello Sforzesco. Thomas Miao ha spiegato che Italia e Cina «sono due Paesi che da un punto di vista economico sono ben accoppiati» poiché «l’Italia ha bisogno della Cina e la Cina ha bisogno dell’Italia!. L’investimento di 3,1 miliardi di dollari lungo tre anni servirà quindi a rafforzare ulteriormente il legame commerciale ed economico del nostro paese con il colosso cinese. Nel dettaglio, ha spiegato Miao, il piano di investimenti prevede «1,9 miliardi di dollari in acquisto di forniture, 1,2 miliardi in marketing e operations e 52 milioni in ricerca e sviluppo». Una operazione che creera più di 1000 nuovi posti di lavoro.

(Credits immagine di copertina: © Paco Freire/SOPA Images via ZUMA Wire))