Incidente diplomatico sfiorato a Sky: mandati in onda 10 secondi del gol di Morata

C’è stato un momento di forte imbarazzo durante Il Club di Sky Calcio, la trasmissione condotta da Fabio Caressa sull’emittente satellitare la domenica sera, dopo il posticipo della Serie A di calcio. Come ormai è noto, Sky non ha i diritti di trasmissione degli highlights pay delle partite (può trasmettere solo quelli delle tre partite per ogni giornata in co-esclusiva con Dazn), dal momento che la Lega di Serie A ha deciso di non metterli all’asta. Per questo motivo, nel dopo partita, la televisione satellitare sta facendo i salti mortali per parlare di calcio senza – di fatto – far vedere immagini di calcio giocato. Eppure, nella serata del 19 settembre, a ridosso della mezzanotte, si è sfiorato l’incidente diplomatico con Dazn, perché sono andati in onda per errore 10 secondi dell’azione che ha portato al gol di Alvaro Morata che ha aperto le danze durante Juventus-Milan, big match della quarta giornata di campionato.

Le immagini si chiudono qualche istante prima che lo scavetto di Morata varchi la linea di porta. Tecnicamente, dunque, il gol non è stato trasmesso, ma 10 secondi di azione sì. E Sky non avrebbe avuto i diritti per poterlo fare. In studio, al rientro dalla pubblicità, si sono accorti di quello che è successo e non sono mancate le battute e le risate, con gli opinionisti che hanno detto a Caressa: «Occhio che qui vengono con le manette e ci arrestano».

Poco prima, il conduttore della trasmissione aveva mandato in onda un’altra tipologia di highlights: una telecamera aveva ripreso la reazione dei tifosi in un locale di Milano, dove i tifosi avevano assistito alla partita. Le esultanze o la disperazione dei tifosi avrebbe dovuto far intuire al pubblico da casa l’andamento della partita. Una soluzione più simile a Quelli che il calcio che non a una trasmissione di Sky Sport.

La situazione dei diritti televisivi sul calcio è abbastanza complessa in queste prime settimane di Serie A. Da un lato continuano le proteste per lo streaming di Dazn (che, molto spesso, è un’esperienza soggettiva che dipende anche dalla connessione a internet che si ha a disposizione), dall’altro ci si rammarica per il rapporto qualità/prezzo sull’offerta dell’emittente satellitare Sky. E piccole gaffe di questo tipo non fanno di certo nulla per gettare acqua sul fuoco.