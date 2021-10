Dopo quello di Adolf Hitler, ecco il green pass di Topolino: tuttora valido su VerificaC19

Dopo quello di Adolf Hitler, ecco che sbuca fuori il green pass di Topolino, Mickey Mouse, nato il 31 dicembre del 2001. I corrispondenti QR code dei due green pass, se scansionati tramite l’app di controllo italiana VerificaC19, risultano ancora validi.

Green pass strani, ma validi su VerificaC19

Nei giorni passati, a proposito della certificazione falsa di Adolf Hitler, avevamo sentito la ricostruzione di Enrico Ferraris, avvocato esperto di Data Protection. Secondo lui, alcune chiavi private del sistema «sono state abusate e non compromesse». Se però si vuole ovviare al problema, bisognerebbe revocare le chiavi corrispondenti a quei Green Pass falsi; il punto è che quelle chiavi riguardano anche molte altre certificazioni – invece legali – e ottenute in seguito a vaccinazione o ad esito negativo di un tampone. Wired ha riferito che la Commissione Europea e gli Stati membri sono al lavoro per creare un sistema di revoca dei green pass falsi. Nonostante la Commissione abbia affermato di aver bloccato il green pass di Adolf Hitler, ancora quest’ultimo risulta valido se scansionato con l’app italiana VerificaC19; questo perché probabilmente ci vuole del tempo affinché si aggiornino le app di controllo.

Nel blog del giornalista informatico e cacciatore di bufale Paolo Attivissimo si può rintracciare un’analisi ben dettagliata di cosa sia accaduto in questi ultimi giorni e il report è in continuo aggiornamento, dal momento che il blogger accoglie volentieri qualsiasi tipo di segnalazione possa essere utile alla ricostruzione dell’accaduto. E proprio ieri sera, 27 ottobre, il giornalista ha scritto: «Mi è stata segnalata da fonte confidenziale l’esistenza di un codice QR che viene riconosciuto come green pass valido, sia da VerificaC19 sia da Covid-Check, ed è intestato a Mickey Mouse, data di nascita 31 dicembre 2001».

Effettivamente, se proviamo a scansionarlo, appare la spunta verde e la dicitura «Certificazione valida in Italia e in Europa», allo stesso identico modo di come appare se scannerizziamo i nostri green pass, ottenuti in seguito a vaccinazione. Qualche ora dopo il green pass di Topolino, poi è arrivata anche una segnalazione sul green pass di Spongebob. All’appello dei personaggi animati mancano ancora molti nomi, ma l’augurio è che il problema venga risolto prima di completare l’elenco.